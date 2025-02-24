ЕС наложил санкции на криптобиржу Garantex за отмывание денег террористов и олигархов РФ

ЕС ввел санкции против российской криптобиржи Garantex, которая помогает отмывать деньги и финансировать террористов, в частности через криптовалюты

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Европейский Союз включил российскую криптовалютную биржу Garantex в новый пакет санкций против РФ. Это первый случай, когда ЕС вводит ограничения против базирующейся в России криптобиржи.

Согласно официальному заявлению, Garantex имеет тесные связи с российскими банками, уже попавшими под санкции ЕС, в частности Сбербанком, Т-Банком (бывший Тинькофф) и Альфа-Банком.

Garantex, запущенная в 2019 году, является самой популярной криптовалютной биржей в России для торговли рублями. По заявлениям Garantex, биржа позиционирует себя как лидер в рублевой ликвидности, предлагая доступ к криптовалютам без ограничений для пользователей из России. Платформа поддерживает работу с рублем и всеми российскими банковскими картами. Наиболее популярной криптовалютой среди россиян является стейблкоин USDT, а объемы торгов парой "рубль – USDT" значительно превышают объемы других криптовалютных пар.

Garantex уже была под санкциями США с апреля 2022 года, когда было зафиксировано, что из-за этой биржи было отмыто более $100 млн незаконных средств.

Несмотря на санкции США, Garantex продолжает использоваться для перемещения денег для преступных группировок, богатых россиян и террористической группы, связанной с ХАМАСом. The Wall Street Journal сообщает, что криптобиржа стала основным каналом для перемещения средств между Россией и другими странами. По данным The Wall Street Journal, цифровые кошельки, контролируемые палестинским исламским джихадом, получили часть из 93 миллионов долларов через Garantex для финансирования атак ХАМАС. Кроме того, биржа активно используется для перевода рублей в другие валюты и их вывода за границу. В июле 2023 года транзакции клиентов на платформе составили около 865 миллионов долларов, что более чем втрое превышает объем сделок биржи до введения санкций.