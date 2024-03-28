Через криптобиржу с офисом в "Москва-Сити" прошла пятая часть всех Tether – Bloomberg

США и Британия расследуют транзакции на $20 млрд через российскую криптобиржу Garantex. Это одно из крупнейших нарушений санкционного режима

Москва-Сити. Вид башни Федерации. Фото - Википедия, автор Иван Крылов

США и Великобритания расследуют транзакции на $20 млрд через российскую криптобиржу Garantex с офисом в башне "Федерация" в "Москва-Сити". Об этом сообщает Bloomberg.

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По информации источников агентства, проверка проводится в рамках борьбы с уклонением от санкций.

Все транзакции стейблокина USDT от компании Tether проводились после апреля 2022 года, когда против Garantex уже были введены санкции США за содействие финансовым преступлениям и незаконным операциям в РФ.

Источники Bloomberg считают, что раскрытые транзакции на $20 млрд являются "одним из крупнейших нарушений санкционного режима".

Компания Tether со своей стороны заявила, что работает с правоохранительными органами по обеспечению соблюдения требований.

Tether – так называемый стейблкоин, целью которого является поддержание стоимости один к одному по отношению к доллару. Это наиболее продаваемая в мире криптовалюта.

Капитализация Tether составляет более $100 млрд. Таким образом, по утверждению властей США и Великобритании, пятая часть всех монет в обращении прошла через Garantex.

В ответ на вопрос американо-британского расследования компания Tether Holdings заявила, что заморозила все активы организаций, адреса которых находятся в списке санкций США.

Расследование еще не завершено, но предварительно никаких предположений о правонарушениях со стороны Tether не выдвинуто.

Garantex, запущенная в 2019 году, является популярной криптовалютной биржей в России для торговли рублями. В апреле 2022 года она попала под санкции OFAC. По данным американского регулятора, платформа совершила сделки более $100 млн, связанные с незаконными субъектами. Среди последних оказались хакерская группировка Conti и даркнет-маркетплейс Hydra.

В июле 2023 года британская аналитическая фирма блокчейни Elliptic обнародовала исследование, в котором, в частности, обвинила Garantex в финансировании исламистской группировки ХАМАС.

В октябре The Wall Street Journal писала, что, несмотря на санкции США, Garantex стала основным каналом, через который россияне перемещают средства в РФ и вывозят ее из страны.