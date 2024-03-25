США начали преследовать криптоинфраструктуру, которую Россия использует для обхода санкций

В санкционный список попали 13 юридических и двое физических лиц, помогающих РФ обходить санкции

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Соединенные Штаты 25 марта ввели ограничения против 13 юридических и двух физических лиц, помогающих России обходить санкции. Уведомление об этом обнародовано на сайте Министерства финансов США.

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Все компании, включенные сегодня в список OFAC, либо помогли создать или эксплуатировать услуги на основе блокчейна, либо обеспечили платежи в виртуальной валюте в российском финансовом секторе, что позволяет уклоняться от санкций.

"Россия все чаще обращается к альтернативным платежным механизмам, чтобы обойти санкции США и продолжить финансировать войну против Украины", – заявил заместитель министра финансов Брайан Нельсон.

Он пообещал, что американское казначейство будет продолжать "разоблачать и разрушать компании, стремящиеся помочь попавшим под санкции российским финансовым учреждениям, воссоединиться с глобальной финансовой системой".

Под санкции США попали:

→ первая в России платформа цифровых финансовых активов (ЦФА) "Атомайз", ее совладелец Tokentrust Holdings Limited и "дочка" "Атомайзтех";

→ финтех-компания "Лайтхаус", которая вместе с "Трансмашхолдингом" занимается разработкой цифровой финансовой экосистемы;

→ оператор платформы "Мастерчейн" ("Система распределенного реестра"). Среди учредителей компании – банк ВТБ, Газпромбанк, Московская биржа, Промсвязьбанк, Национальная система платежных карт (НСПК) и Ассоциация "Финтех", почти половина из них уже находятся под санкциями США.

Кроме того, в санкционном списке:

→ обменный сервис Netexchange (Центр обработки электронных платежей) и эстонская Bitfingroup, которыми управляет Тимур Буканов;

→ криптовалютная биржа Crypto Explorer DMCC (биржа Awex) и ее дочерняя компания из города Ульяновска "Крипто Эксплорер";

→ платформа B-Crypto, занимавшаяся трансграничными переводами в партнерстве с Росбанком;

→ криптобиржа Bitpapа, зарегистрированная в ОАЭ;

→ компания "Лаборатория Кибербезопасности";

→ ООО "Веб3 Технологии" и ООО "Веб3 Интегратор", а также их мажоритарный акционер Игорь Кайгородов.

25 марта криптобиржа CommEX, купившая российский бизнес глобальной криптобиржи Binance, объявила о прекращении работы. Криптобиржа закрывается "после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов".

CommEX начала сворачивать сделки с 25 марта, и уже 10 мая прекратит работу ее официальный сайт.