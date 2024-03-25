В РФ закрылась криптобиржа, которая купила российский бизнес Binance

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Криптобиржа CommEX, которая купила российский бизнес глобальной криптобиржи Binance, объявила о прекращении работы. Официальное заявление опубликовано на сайте CommEX.

Криптобиржа закрывается "после тщательного анализа текущей ситуации и пересмотра стратегических планов", говорится в заявлении.

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CommEX начала сворачивать операции с 25 марта и уже 10 мая прекратит работу ее официальный сайт.

Binance заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса криптобирже CommEX в сентябре прошлого года. "Работа в России несовместима со стратегией соответствия Binance", — заявляли тогда в руководстве криптобиржи.

Перед этим Минфин США обвинял Binance в обслуживании трансакций российских банков под санкциями.

CommEX была создана для покупки бизнеса Binance накануне ее выхода из России. Она позиционирует себя, как международная компания, хотя граждане ЕС и США не могут пользоваться площадкой.

Криптобиржа зарегистрирована на Сейшельских островах как CommEX Holding Limited и ориентируется на азиатский рынок и страны СНГ. На сайте информация представлена на русском, английском, японском и китайском языках.

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