Криптобиржа Binance уходит с российского рынка

Криптовалютная биржа Binance заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса криптобирже CommEX. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Финансовые условия сделки не разглашаются. В Binance заявляют, что продажа российского бизнеса не предполагает получения в будущем доходов от проданных активов.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: коротко о важном

"Глядя в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией соответствия Binance", — прокомментировал Ной Перлман, директор по соблюдению требований Binance.

Еще в конце августа криптобиржа косвенно подтвердила, что всерьез рассматривает возможность прекратить все операции в России и уйти с рынка.

Среди причин назывались новые ограничения российских властей по трансакциям на бирже. В частности, был введен запрет нероссийским пользователям торговать рублями, евро, долларом и гривней на Binance.

Также Binance обвиняли в том, что ее трансакции обслуживают российские банки под санкциями. Криптобиржа закрыла доступ пяти российским банкам к обслуживанию своих трансакций. Однако оставались еще 16 российских банков и платежных систем, доступных в Binance.