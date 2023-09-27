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Криптобиржа Binance уходит с российского рынка

Цей матеріал також доступний українською
27.09.2023, 12:06
Криптобиржа Binance уходит с российского рынка - Фото
Фото: depositphotos.com

Криптовалютная биржа Binance заключила соглашение о продаже своего российского бизнеса криптобирже CommEX. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление компании.

Финансовые условия сделки не разглашаются. В Binance заявляют, что продажа российского бизнеса не предполагает получения в будущем доходов от проданных активов.

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"Глядя в будущее, мы понимаем, что работа в России несовместима со стратегией соответствия Binance", — прокомментировал Ной Перлман, директор по соблюдению требований Binance.

Еще в конце августа криптобиржа косвенно подтвердила, что всерьез рассматривает возможность прекратить все операции в России и уйти с рынка. 

Среди причин назывались новые ограничения российских властей по трансакциям на бирже. В частности, был введен запрет нероссийским пользователям торговать рублями, евро, долларом и гривней на Binance. 

Также Binance обвиняли в том, что ее трансакции обслуживают российские банки под санкциями. Криптобиржа закрыла доступ пяти российским банкам к обслуживанию своих трансакций. Однако оставались еще 16 российских банков и платежных систем, доступных в Binance. 

Роман Брыль
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