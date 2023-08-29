Две крупнейшие криптобиржи мира ввели ограничения для россиян
Криптобиржа OKX, вторая в мире по объему торгов, запретила сделки с российским рублем. Об этом говорится в сообществе биржи в Telegram. Ограничения вступили в силу с 29 августа.
"С 29 августа 2023 года торговля российским рублем (RUB) больше не доступна на P2P платформе OKX", – говорится в сообщении.
Указывается, что пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами.
За несколько часов до этого стало известно, что OKX, а также криптобиржа Bybit отключили возможность покупать криптовалюту с помощью карт подсанкционных российских банков.
Несколько дней назад ограничения для россиян ввела крупнейшая криптобиржа мире Binance. Она запретила жителям России проводить операции с любыми фиатными валютами (валюта, стоимость которой обеспечивается государством, выпускающим ее), кроме рубля.
- В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через P2P.
- В середине апреля 2022 года Binance ограничила доступ пользователям из России, общая стоимость криптоактивов которых превышает 10 000 евро.
- В начале мая Минфин США заподозрил Binance в помощи россиянам обходить санкции.
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