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Две крупнейшие криптобиржи мира ввели ограничения для россиян

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2023, 17:52
Две крупнейшие криптобиржи мира ввели ограничения для россиян - Фото
Фото: Depositphotos

Криптобиржа OKX, вторая в мире по объему торгов, запретила сделки с российским рублем. Об этом говорится в сообществе биржи в Telegram. Ограничения вступили в силу с 29 августа.

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"С 29 августа 2023 года торговля российским рублем (RUB) больше не доступна на P2P платформе OKX", – говорится в сообщении.

Указывается, что пользователям из России по-прежнему доступна возможность торговли другими валютами.

За несколько часов до этого стало известно, что OKX, а также криптобиржа Bybit отключили возможность покупать криптовалюту с помощью карт подсанкционных российских банков.

Несколько дней назад ограничения для россиян ввела крупнейшая криптобиржа мире Binance. Она запретила жителям России проводить операции с любыми фиатными валютами (валюта, стоимость которой обеспечивается государством, выпускающим ее), кроме рубля.

Вера Касиян
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