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Дві найбільші криптобіржі світу запровадили обмеження для росіян

Этот материал также доступен на русском
29.08.2023, 17:52
Дві найбільші криптобіржі світу запровадили обмеження для росіян - Фото
Фото: Depositphotos

Криптобіржа OKX, друга у світі за обсягом торгів, заборонила операції з російським рублем. Про це йдеться у співтоваристві біржі в Telegram. Обмеження набули чинності з 29 серпня.

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"З 29 серпня 2023 року торгівля російським рублем (RUB) більше не доступна на P2P платформі OKX", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що користувачам з Росії, як і раніше, доступна можливість торгівлі іншими валютами.

За кілька годин до того стало відомо, що OKX, а також криптобіржа Bybit відключили можливість купувати криптовалюту за допомогою карток підсанкційних російських банків.

Кілька днів тому обмеження для росіян запровадила найбільша криптобіржа у світі Binance. Вона заборонила жителям Росії проводити операції з будь-якими фіатними валютами (валюта, вартість якої забезпечується державою, що її випускає), крім рубля.

Віра Касіян
РосіякриптовалютаBinance Coinсанкції проти рфкриптобіржіp2p-переказиOKX
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