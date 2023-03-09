Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро через P2P

Крупнейшая в мире по объему сделок криптобиржа Binance запретила россиянам, а также любым физлицам, проживающим в России, покупку и продажу долларов и евро через свой P2P-сервис. Об этом сообщил представитель биржи, пишет российский Forbes.

"Для продолжения использования Binance P2P пользователи могут выбирать другие доступные фиатные валюты", — сообщил представитель биржи.

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Россияне начали активно использовать P2P-сервисы криптобирж в 2022 году после ограничения SWIFT-переводов. С помощью P2P-сервисов можно переводить деньги между криптокошельками или покупать криптовалюту. Спрос россиян на криптовалюты, и, в частности, на стейблокойн USDT (привязанная к доллару США криптовалюта) резко вырос после объявления мобилизации 21 сентября. Чаще всего обмен проходил через p2p на биржах Binance или Garantex.

В середине апреля 2022 года Binance ограничила доступ пользователям из России, общая стоимость криптоактивов которых превышает 10 000 евро.

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Наталія Софієнко

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