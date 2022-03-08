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Криптобиржа Binance прекращает поддержку трансакций россиян с картами Visa и Mastercard

Цей матеріал також доступний українською
08.03.2022, 15:00
Криптобиржа Binance прекращает поддержку трансакций россиян с картами Visa и Mastercard - Фото
Фото: depositphotos.com

Крупнейшая криптобиржа Binance больше не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, выпущенные на территории России. Об этом сообщила пресс-служба криптобиржи.

"Начиная с четверга, 10 марта, все трансакции через карты Mastercard и Visa, выпущенные в России, будут недоступны на Binance", – говорится в сообщении компании.

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Кроме того, все трансакции, инициированные с картами Mastercard и Visa финансовыми учреждениями за пределами России, также будут недоступны в России на Binance.

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Наталия Софиенко
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Visa MasterCard Binance
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