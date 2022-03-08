Криптобиржа Binance прекращает поддержку трансакций россиян с картами Visa и Mastercard

Крупнейшая криптобиржа Binance больше не будет поддерживать карты Mastercard и Visa, выпущенные на территории России. Об этом сообщила пресс-служба криптобиржи.

"Начиная с четверга, 10 марта, все трансакции через карты Mastercard и Visa, выпущенные в России, будут недоступны на Binance", – говорится в сообщении компании.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Facebook: главные бизнес-новости

Кроме того, все трансакции, инициированные с картами Mastercard и Visa финансовыми учреждениями за пределами России, также будут недоступны в России на Binance.

27 февраля криптовалютная биржа Binance решила выделить $10 млн в помощь украинским беженцам.

Подписывайтесь на LIGA.Бизнес в Telegram: только важное

Наталия Софиенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.