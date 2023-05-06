Минфин США подозревает Binance в помощи россиянам обходить санкции. Криптобиржа – отрицает

Министерство юстиции США расследует причастность крупнейшей в мире по объему соглашений криптобиржа Binance к помощи в обходе россиянам санкций США. Предполагается, что биржа помогала переводить россиянам деньги, сообщает Bloomberg.

Расследование, которое ведет отдел национальной безопасности Министерства юстиции, направлено на то, чтобы выяснить, нарушили ли чиновники Binance или компании санкции, связанные с вторжением России в Украину.

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В Binance заявили, что компания полностью соблюдает все американские и международные финансовые санкции.

"В 2021 году Binance выступила с инициативой по полной перестройке своей структуры корпоративного управления, в том числе по привлечению опытных руководителей мирового класса, чтобы коренным образом изменить глобальную деятельность Binance", – говорится в заявлении компании.

По словам Binance, согласно протоколам компании, каждый клиент должен пройти контроль, включающий в себя проверку страны проживания и личную идентификацию.

Ранее Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) подала в суд на крупнейшую в мире криптовалютную биржу Binance и ее генерального директора и основателя Чанпен Чжао за незаконную деятельность и умышленное уклонение от законодательства США.

В середине апреля 2022 г. Binance ограничила доступ пользователям из России, общая стоимость криптоактивов которых превышает 10 000 евро. В марте 2023 года Binance закрыла для россиян покупку долларов и евро из-за P2P.

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Наталія Софієнко

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