Криптобіржа Binance виходить з російського ринку

Криптовалютна біржа Binance уклала угоду про продаж свого російського бізнесу криптобіржі CommEX. Про це пише агентство Reuters із посиланням на заяву компанії.

Фінансові умови угоди не розголошуються. У Binance заявляють, що продаж російського бізнесу не передбачає отримання в майбутньому доходів від проданих активів.

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"Дивлячись у майбутнє, ми розуміємо, що робота в Росії несумісна зі стратегією відповідності Binance", – прокоментував Ной Перлман, директор з дотримання вимог Binance.

Ще наприкінці серпня криптобіржа побічно підтвердила, що серйозно розглядає можливість припинити всі операції в Росії та піти з ринку.

Серед причин називалися нові обмеження російської влади щодо трансакцій на біржі. Зокрема, було введено заборону неросійським користувачам торгувати рублями, євро, доларом та гривнею на Binance.

Також Binance звинувачували у тому, що її трансакції обслуговують підсанкційні російські банки. Криптобіржа закрила доступ п'ятьом російським банкам до обслуговування своїх трансакцій. Однак залишалися ще 16 російських банків та платіжних систем, доступних у Binance.