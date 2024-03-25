У РФ закрилася криптобіржа, яка купила російський бізнес Binance

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Криптобіржа CommEX, що купила російський бізнес глобальної криптобіржі Binance, оголосила про припинення роботи. Офіційна заява опублікована на сайті CommEX.

Криптобіржа закривається "після ретельного аналізу поточної ситуації та перегляду стратегічних планів", йдеться у заяві.

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CommEX почала згортати операції з 25 березня і вже 10 травня припинить роботу її офіційний сайт.

Binance уклала угоду про продаж свого російського бізнесу криптобіржі CommEX у вересні минулого року. "Робота в Росії несумісна зі стратегією відповідності Binance", – наголошували тоді в керівництві криптобіржі.

Перед цим Мінфін США звинувачував Binance в обслуговуванні трансакцій російських банків, які потрапили під санкції.

CommEX була створена, щоб купити бізнес Binance напередодні її виходу із Росії. Вона позиціонує себе як міжнародна компанія, хоча громадяни ЄС та США не можуть користуватися майданчиком.

Криптобіржа зареєстрована на Сейшельських островах як CommEX Holding Limited та орієнтується на азійський ринок та країни СНД. На сайті інформація представлена російською, англійською, японською та китайською мовами.

Доповнено 17:00. "Ми знаємо, що CommEX прийняла рішення закрити свій бізнес. Вони не змогли виконати свої зобов’язання перед Binance в рамках угоди, яку ми з ними уклали у вересні 2023 року. Наше рішення про вихід з російського ринку залишається незмінним, і ми наразі ведемо переговори з кількома іншими сервісними провайдерами щодо продажу нашого бізнесу в Росії. Ми плануємо остаточно припинити всі біржові служби та бізнес-операції Binance в Росії", — йдеться в заяві Binance.

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