Менеджер Binance о выходе из РФ, перспективы крипты в Украине и рост биткоина

О назначении украинца Кирилла Хомякова главой регионов CEE (Центральная и Восточная Европа) и Центральной Азии криптобиржа Binance объявила в конце октября.

Страны разные с точки зрения регуляции, состояния экономики, открытости для криптовалют, возможности делать маркетинг, взаимодействовать с регуляторами и традиционными финансовыми институтами, другими стейкхолдерами. Ближайший к Украине рынок – Польша.

Какова судьба Украины в общем объеме торгов на бирже, какие перспективы для рынка может открыть новый закон о виртуальных активах, есть ли конкуренция на рынке и чем есть выход Binance из России. Об этом и многом другом в интервью LIGA.net рассказал Кирилл Хомяков.

– Как вы лично определяете криптовалюту? Это цифровые деньги? Инструменты для инвестиций? Средство ухода от фиатных валют и ресурс для революций?

Не только я, мы все в Binance считаем, что криптовалюта должна делать доступ к деньгам и распоряжение ими свободным для всех людей в мире – increase the freedom of money.

Хотим дать людям возможность получать, тратить, иметь на своем счету и дополнительно зарабатывать деньги в любой точке мира с максимально лояльными комиссиями. Быстро, удобно и просто. Это наша основная миссия. И здесь на арену выходит блокчейн. У нас есть решение для повышения свободы денег.

Если посмотреть на это в контексте украинской тематики (к сожалению, многие сейчас выехали из Украины), криптовалюта является очень удобным способом помогать своим семьям на расстоянии. Люди, зарабатывающие за границей, помогают своим семьям в Украине. Делают донаты на разные цели.

Собственно, это и есть для нас определение денег: чтобы люди, или не имеющие доступа к банковскому сервису, или не желающие платить очень высокие комиссии, тратить много дней на то, чтобы подготовить пакет документов и прочее, получили свободу для доступа ко всем своим финансовым операциям.

– Вот, собственно, в начале полномасштабной войны России против Украины криптовалюта стала средством для вывода денег из Украины. Об этом рассказывали в НБУ. Можете дать статистику торговли на бирже в 2022 году по сравнению с 2021-м? Вы наблюдали такую тенденцию через свой сервис?

Мы вообще-то не раскрываем финансовые показатели. Но я могу подтвердить, что многие люди, вынужденные покинуть Украину, рассматривали криптовалюту, и как средство перемещения своего капитала. Не только через Binance.

Если часть или все деньги, которые находились где-то там на банковских депозитах или в банковских ячейках и прочее, находятся на блокчейне, в криптовалюте, то гораздо легче перемещать с собой эту криптовалюту, тратить там, где это удобно, помогать своим семьям, не зависеть от каких-либо регуляторных банковских ограничений, не зависеть от инфляции денег. С любого угла зрения, это более удобно для клиентов, не только Binance, а всех остальных тоже.

– Сейчас эта ситуация с выводом изменилась немного или нет? Меньше денег выводится через криптовалюты из Украины, чем в начале войны?

Мы не отслеживаем, где находятся наши клиенты.

Если есть человек в Украине, у которого есть какая-то криптовалюта, и этот человек выезжает в Польшу, например, и начинает пользоваться сервисом Binance в Польше, то, соответственно, это и есть в нашем случае перемещение капитала за территорию Украины. Таких клиентов у нас достаточно много. Их количество пропорционально тому количеству украинцев, которые вынуждены были покинуть страну.

Если эти люди получают какие-то локальные документы и регистрируются в других странах уже с локальными документами, то они соответственно считаются клиентами уже тех других стран и получают там сервис Binance.

Но украинцев, которые используют наше приложение, даже находясь за границами Украины, на украинском языке, мы продолжаем поддерживать на родном языке.

Людей, уехавших из Украины и в 2022, и в 2023 годах действительно достаточно много.

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– А насколько разный рынок тех регионов, которые сейчас попали под ваше руководство? Какие особенности здесь есть?

На самом деле достаточно разные условия. Страны разные с точки зрения регуляции, состояния экономики, крипто-френдли и, вообще, открытости для криптовалют, возможности делать маркетинг, взаимодействовать с регуляторами и традиционными финансовыми институтами, другими стейкхолдерами.

То есть рынок достаточно разный по всем тем ключевым параметрам, которые мы оцениваем на каждом рынке. Где-то более продвинутый, где-то менее продвинутый. Где-то регуляторы больше поддерживают развитие криптовалюты, где-то меньше. Где-то уже разработана какая-то регуляция, где-то ее ждут, разрабатывают. То есть эти рынки находятся на разных этапах подходов к принятию криптоэволюции. Это чем отличается.

С точки зрения чем похожи – к сожалению, у всех этих рынков достаточно низкий уровень образования наших пользователей и вообще всех жителей этих стран с точки зрения финансовой грамотности. С точки зрения, как не стать жертвами скамеров, как хранить свои данные в интернете, как не стать жертвами хакеров и так далее. Поэтому большое внимание мы уделяем во всех этих странах именно образованию, связанному с финансовой грамотностью, с какими-то базовыми навыками работы с криптовалютой.

– Кроме финансовой грамотности, еще какие-то точки соприкосновения между этими рынками есть?

Они разные. Например, в европейской части региона, в СЕЭ, там уже общая регуляция, которая в следующем году вступает в силу. Это МіСА – европейские сводные правила регулирования криптоактивов. В Украине регуляция только разрабатывается. В других странах ее еще нет, регуляторы только думают об этом. То есть, рынки очень разные с точки зрения регуляции и также очень разные с точки зрения экономического достатка людей.

– А все-таки, какой бы вы назвали рынок, наиболее похожий на украинский?

Сравнивать Украину с Европой, сравнивать с Центральной Азией достаточно сложно. Я бы сказал – это Польша. По количеству людей, по Crypto Adoption и, конечно, по количеству украинцев, временно находящихся на территории Польши, очень похожий рынок.

– А в общем, какие перед вами поставлены задачи по странам, которые находятся в вашей ответственности? И где вы видите для себя личную проблему?

Задачи одинаковые, по сути, для всех рынков. Это работа и развитие нашего коммьюнити на каждом рынке: и получение обратной связи, и создание тех продуктов, которые нужны людям именно на этом рынке. Взаимодействие с регуляторами и партнерство с другими стейкхолдерами, традиционными финансовыми учреждениями, платежными операторами, ритейлерами. И, собственно, взаимодействие с регуляторами для того, чтобы повышать восприятие криптовалюты и возможности для криптовалюты на каждом рынке. Особенно на тех, где есть криптофрендли отношения от регуляторов. В целом это все направлено на развитие бизнеса и на развитие криптоадопшена на каждом рынке.

– Лично для вас работа в какой стране выглядит самой простой? В какой самой сложной?

Конечно, в Украине для меня проще всего. Мне кажется, что из-за войны наше общество объединилось вокруг того, как мы можем лидировать в мире, за счет чего.

То, что делается у нас в стране с точки зрения развития цифровой экономики, поддержки криптовалют, разработки законодательства и положительного отношения от наших регуляторов к криптовалюте, мне кажется, что это очень круто. Особенно сейчас во время войны.

Украинский кейс, он довольно уникален. Здесь криптовалюта показала себя по-другому с точки зрения донейшн и быстрой возможности людей со всего мира помогать конкретным проектам, конкретным целям даже в считанные секунды.

После принятия нового законодательства в Украине должно стать еще проще.

– А статистика этих донатов, проходивших через вашу платформу, она у вас есть?

Да, у нас есть. Binance буквально в первые дни войны стала крупнейшей коммерческой организацией, которая сделала самый большой донейшн для украинцев. Это было больше $10 миллионов. И мы также открыли краудфандинговую платформу на сайте Binance, где люди со всего мира также могли донатить на благотворительные инициативы, реализуемые в Украине.

В общей сложности, более $11 миллионов было передано Украине от Binance. Вся эта статистика, каждая транзакция и от Binance и вообще от людей есть на этом сайте. Ее можно посмотреть. И можно посмотреть, куда мы направляли каждый из этих долларов, на какие благотворительные организации, на какие цели.

"Лучше иметь хоть какие-то регуляцию, чем не иметь никакой"

– Насколько налажена ваша работа с властью в Украине?

Есть несколько основных стейкхолдеров, так или иначе занимающихся и влияющих на индустрию. Достаточно продуктивный диалог существует со всеми органами. Сейчас лидирует у нас Нацкомиссия по ценным бумагам (НКЦБФР), которая с помощью участников рынка, в том числе и Binance, разрабатывала регулирующее крипторынок законодательство. Оно долго принималось . Уже при его принятии возникла идея его полностью объединить с европейским законодательством. Чтобы Украина и Европейский Союз уже работали в одном законодательном поле.

Мы помогали и нашей экспертизой, и нашими лучшими практиками по всему миру, и входили в Совет по виртуальным активам от бизнеса.

Этот закон сейчас полностью подготовлен. Ожидается, что он будет подан в парламент уже в ближайшее время.

И с Министерством цифровой трансформации, и с НКЦБФР есть хороший конструктивный диалог.

– Как оцениваете подготовленный на рассмотрение парламента законопроект?

Достаточно положительно. Хотя, на самом деле, есть разные мнения рынка относительно его эффективности. Кто-то считает его более сложным, более закрытым. Он сильно изменился, если сравнивать с тем первым законопроектом , наработанным еще Министерством цифровой трансформации.

Мне кажется, что лучше иметь определенную регуляцию и уже по ходу работы реагировать на какие-то кейсы и исправлять ее, если нужно, чем никакой. Регуляция позволит существенно увеличить экономический эффект для страны от этого сектора. Все начнут платить налоги, регуляторы будут понимать, что происходит, криптовалютные игроки смогут официально сотрудничать с банками, а пользователи будут защищены.

– Нет ничего категорического, что бы вам хотелось изменить, с чем вы не согласны в законопроекте?

Ничего категорического не вижу.

– На развитии Binance в Украине как вообще отразится этот законопроект? Вы делаете какие-нибудь прогнозы?

Мы надеемся, что это очень позитивно. Когда будет прозрачный рынок и будут определенные правила, единые для всех игроков и для всех стейкхолдеров, то тогда собственно и риск блокчейна, криптовалюты, как таковой, будет уменьшаться. Будет больше возможностей, будет больше прозрачности, больше контроля. Соответственно, надеюсь, больше людей будет заинтересовано зарабатывать и инвестировать в криптовалюту, заниматься проектами, развивать свой бизнес на криптовалюте. Это инвестиции, рабочие места, налоги. Вообще – очень позитивно для экономики.

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– Кого на рынке, за который вы отвечаете, вы считаете самым большим своим конкурентом?

Мы не мыслим так. Мы мыслим таким образом, что рынок еще достаточно молод. Вообще вся криптоиндустрия. Да и Binance всего 6 лет. Хотя мы очень быстро росли, но мы еще очень молодая компания. Собственно говоря, стартапом до сих пор.

Самое проникновение криптовалют, если смотреть в глобальном смысле, это только несколько процентов. А, собственно говоря, польза от них может быть очень серьезной.

Потому мы больше не на конкурентов смотрим. Мы смотрим так, как нам предоставить людям такие инструменты и продукты, которые смогут помогать им каждый день. Увеличить эти несколько процентов до 20-30-40% людей, которые будут воспользоваться криптовалютами.

Тогда нам не придется делить небольшой рынок с другими конкурентами, а мы все будем расти. Наша конкурентная стратегия именно таким образом строится. Crypto Adoption и работа вместе – это гораздо лучше, чем конкуренция.

– Расскажите о вашем сотрудничестве с Минцифрой. Планируются ли сейчас какие-нибудь новые проекты?

С Минцифрой мы достаточно давно сотрудничаем. Еще четыре года тому назад подписали с ними меморандум о взаимопонимании. Также были в рабочей группе, помогали создавать первое законодательство, которое предложила Минцифра. Мы также делились нашей экспертизой, делали совместные образовательные проекты.

Когда началась война, мы начали делать общие проекты по помощи украинцам. Один из таких проектов IT Generation, который мы сделали вместе с Binance Charity, Минцифрой и Львовским ИТ-кластером. Мы выделили $1 млн на предоставление стипендий на обучение в IT-профессиях для людей, вынужденных покинуть свои дома и не имевших возможности заниматься своей профессией. Мы переучили этих людей для получения IT-профессии, чтобы они могли работать удаленно и зарабатывать деньги для себя и своих семей. Это был хороший пример взаимодействия между государством и бизнесом.

Сейчас мы оговариваем, какие еще новые и интересные проекты могут быть полезны для Украины и развития цифровой экономики. Когда таковые будут определены, мы о них расскажем. Пока это рабочие процессы.

"Если блокчейн будет принят на уровне НБУ, то и доверие к другим блокчейнам будет расти"

– В общем, потенциал украинского рынка, как вы оцениваете? Насколько она отличается от потенциала других стран?

Даже до войны очень серьезным был потенциал. По данным Chainаnalysis, Украина в 2023 году входит в пятерку, а в 2021 году, мне кажется, была на первом месте по использованию криптовалюта. Более 12% взрослого населения имели опыт использования криптовалют.

Война еще больше увеличила это использование и собственно сделала Украину таким ведущим мировым кейсом в этом.

Мне кажется, что если законодательство наше будет принято, то Украина сможет лидировать не то, что в Европе, а даже в мире с точки зрения развития блокчейна криптовалют.

– Какие перспективные направления, продукты видите для Украины?

Мы сейчас запустили несколько новых интересных продуктов. Последний – это копитрейдинг. Люди могут смотреть, как торгуют топовые трейдеры и копировать их. Повторять их стратегию для того, чтобы зарабатывать больше денег и развиваться.

Также мы сделали для Украины Binance-школу. Это такой интегрированный курс из некоторых частей на базе Binance-академии, где люди по технологии Learn&Earn (учиться и зарабатывать) могли проходить базовые модули, получать базовые знания, отвечать на вопросы, получать за это несколько USDT в награду и после завершения этого курса еще бесплатно получать NFT-сертификат.

Мы многое вкладываем сейчас именно в образование. Мы хотим, чтобы наши пользователи были эффективны и, собственно, зарабатывали на этом NFT.

– Перспективы создания государственной криптовалюты в Украине видите?

Эта идея витает в воздухе. Уже много лет это обсуждается. Я знаю, что Национальный банк активно прорабатывает эту идею. Минцифра с ним сотрудничает. Собственно, CBDC (Central Bank Digital Currency – ред.) на одном из первых мест во всех центральных банках. Это не только в Украине. Собственно, на разных этапах. Но пока что полноценного кейса, где это уже в продуктовой эксплуатации, то есть работает на рынке, еще нет. Все пытаются только что-нибудь сделать в этом направлении.

Я лично это очень поддерживаю. Не вижу здесь никакой конкуренции с криптовалютами. Разве что конкуренция со стейблкоинами. Но точно не с криптовалютой.

Это положительная история, потому что гораздо проще, быстрее и дешевле будет оперировать деньгами, чем это сейчас с помощью коммерческих банков.

Для криптовалюты это положительный кейс с точки зрения принятия блокчейна. Если блокчейн будет принят уже на уровне Национального банка, то соответственно и доверие к другим блокчейнам будет расти.

– В октябре стоимость биткоина выросла более $35 тыс. впервые с мая 2022 года из-за ожиданий запуска в США спотовых криптовалютных ETF – биржевых фондов, цена которых будет привязана к биткоину. Можете объяснить, какие перспективы это открывает для рынка криптовалют?

Конечно. ETF увеличивает эффективность за счет комиссионных сборов и ликвидности. Он очень удобен. Еще больше людей получают возможность для инвестирования в биткоин либо, если будут другие ETF. Людям не нужно будет открывать свои собственные счета на биржах – они смогут финансировать индекс биткоина через традиционные финансовые институты.

Почему все так этого ждут? Есть очень много денег у людей, которые сейчас не могут этого сделать. Для них откроется возможность. В криптовалюту уйдет много дополнительных денег, будет много покупок. Если есть много покупок, соответственно, растет цена. Это первый фактор. Он будет положительно способствовать популяризации этого актива. Будет расширять доступность, а также согласован регуляторами. Это дает четкий и сильный сигнал, что это полностью легально, это контролируется, защищается. И это, таким образом, снижает уровень риска. Собственно, это и является основным фактором роста цены.

– Насколько остро стоит у Binance вопрос кибербезопасности? Как вы его решаете? Кто здесь привлечен?

Защита наших пользователей – это приоритет номер один. Мы используем и внутренние и внешние инструменты для того, чтобы находить фишинговые вебсайты, контролировать безопасный и качественный доступ наших пользователей к нашей системе. И, собственно, повышать их уровень криптобезопасности, осведомленности об этой криптобезопасности.

Также используем большое количество внутренних инструментов и элементов, может даже больше, чем некоторые банки с точки зрения АМL – мониторинга транзакций, KYC (проверка личности клиента – ред.) и т.д.

Сотрудничаем с правоохранительными органами для выявления финансовых или киберпреступлений.

Часто проводим тренинги и передаем лучшие практики нашим правоохранительным органам, работающим в этом направлении. И киберполиции, и СБУ, и регуляторам.

– Тем не менее, есть много разговоров о том, что этой защиты недостаточно и где-то теряется. И это происходит очень часто

К сожалению, действительно, нельзя достичь стопроцентного уровня гарантий и стопроцентного уровня контроля. Но мы стараемся туда двигаться и идти туда. Мы используем множество внешних инструментов. Например, Jumio (ведущая платформа аутентификации личности – ред.), Onfido (сервис цифровой идентификации – ред.), World-check (база данных, используемая для проверки контрагентов во всем мире – ред.) и т.д.

Постоянно проводим контроль по санкциям и по мониторингу транзакций. Отслеживаем всевозможные фишинговые и скамерские транзакции, отмывание денег и все такое.

Но блокчейн сам по себе, он достаточно прозрачный. Нельзя там спрятать какие-либо транзакции. Поэтому, собственно, уровень этого фрода (мошенничества – ред.) и риска в традиционной финансовой системе, не говоря о кэше, гораздо больше, чем в блокчейне.

Мы не можем гарантировать 100% контроля этих транзакций. Но мы двигаемся именно в этом направлении и мне кажется, что достигли гораздо большего, чем в традиционной финансовой системе.

– Но ведь в традиционной потере меньше, все-таки?

Нет, напротив, кстати. Если вы увидите мировую статистику, то процент таких транзакций в блокчейне и в традиционных финансах отличается не в сторону традиционных финансов.

Коммерческие вопросы условий соглашения с CommEX не комментируем

– Расскажите о влиянии войны на Binance. Регулятивные ограничения? Репутационные утраты?

Если говорить в целом о войне, о тех войнах, которые происходят в мире, то подход компании – мы против войны и против диктаторов, которые инициируют эти войны или продолжают их. Мы фокусируемся на людях, помогающих пострадавшим от этого. И мы стараемся помочь всеми возможными способами.

Мы уже говорили о помощи Binance Украине и тем людям, которые были вынуждены покинуть свои дома. Мы максимально поддерживаем людей, оказавшихся в затруднительном положении.

Как глобальная компания мы обязаны следовать и соответствовать всем правилам. Мы не формируем санкции, но наша задача полностью выполнять их. В этом наша роль.

– Выход Binance из России многие ставят под сомнение и называют его фейковым. Какие вы можете привести аргументы, что Binance действительно вышел из России?

Могу повторить то, что мы общались официально. То есть ни Binance, ни руководители Binance не имеют никаких акций, не имеют никакого отношения к компании CommEX, которой мы продали бизнес. Коммерческие вопросы условий соглашения не комментируем.

– А оценка потерь выхода из России, она вообще есть у вас?

Ну, каких-то цифр вам не назову. Но следивший за ситуацией видел – Binance выполнял все санкционные условия, постепенно ограничивая свое присутствие в РФ, включая ограничения по максимальному количеству активов на счетах. То есть мы это делали уже достаточно долгое время и, собственно говоря, планов возвращения к этому рынку у нас нет.

– Ок. Потери от рынка России, чем планируете перекрывать?

Нет такой прямой корреляции, чтобы нужно было их чем-нибудь перекрыть. То есть, прямого влияния на нашу регуляторную стратегию или в Европе, или во всем мире нет. Будем продолжать строить продукты для пользователей, которые им нужны. Развивать Crypto Adoption по всему миру. По сути, за счет этого и будем расти.

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– А вообще стратегия как "отмыться" от России и вернуть доверие украинскому криптосообществу у Binance есть?

Такой стратегии нет. Я еще раз хочу повторить, что мы сделали для Украины. И задонатили самую большую сумму, и делали самые большие проекты для поддержки украинцев. Binance Charity Foundation произвела Refugee Crypto Card. Более 200 тысяч украинских беженцев заказали карту. 15 тысяч семей получили эту помощь. Мы помогали тем семьям, где не было там жилья, вообще. По программе IT Generation около 2 тысячи студентов.

Собственно, Binance была единственной криптовалютной компанией, которая агрессивно внедряла все санкционные ограничения, которые принимались по отношению к России.

Я не думаю, что есть какая-либо другая криптовалютная компания, которая сделала больше, чем Binance для поддержки Украины.

– Есть статистика по операциям украинцев? Что продают, что покупают?

У нас есть статистика. Украинские пользователи являются активными участниками глобального рынка криптовалют и следуют его трендам, не выпадая из мирового контекста. По последним статистическим данным, самой популярной криптовалютой в Украине является Bitcoin (BTC). Он отвечает глобальным тенденциям и остается основным активом для многих инвесторов и торговцев.

– Доля Украины в общем объеме торгов на бирже какая?

Мы не раскрываем эти данные ни по одной стране. Это такая глобальная стратегия. Но могу сказать, что Украина занимает очень важное место в общем мировом рейтинге Binance. И не только Украина, но и те украинцы, вынужденно покинувшие территорию Украины, которых мы продолжаем поддерживать во всех странах, где они временно находятся.

"Будущий банкинг – это банкинг на блокчейне"

– На короткое время в Украине по крипте можно было рассчитываться в точках предоставления сервиса. Например – на некоторых сетях АЗС. В каких странах крипта используется как платежное средство наряду с фиатными валютами? Видите ли вы перспективу в этом направлении?

По законодательству Украины только гривна является единственным методом оплаты. Поэтому по методу интеграции Binance Pay не было использование криптовалюты в качестве платежного метода. Просто была сделана интеграция, когда в момент проведения транзакции происходила онлайн-конвертация необходимого количества криптовалюты на необходимое количество гривен. Собственно, платеж уже использовался в гривне.

Но для наших пользователей это удобно, потому что не нужно иметь дополнительную гривну на банковском счету. Можно было непосредственно платить из своего кошелька на Binance. Мне кажется, что этот тренд будет очень сильно развиваться. Особенно сейчас, во время, надеюсь, начала "бычьего цикла". Когда люди будут хотеть максимальное количество денег иметь в криптовалюте для того, чтобы увеличивать свое состояние, увеличивать свои активы и, соответственно, платить только необходимую сумму за то, что нужно здесь и сейчас.

Есть достаточно много стран, и ОАЭ, и Латинская Америка, и азиатские страны, где это распространено и очень развивается. Но именно Украина является одним из мировых лидеров. Потому что мы эту историю интегрировали и в заправки, и в супермаркеты, и в аптеки, и в ритейл. Собственно, во многом.

Это, конечно, не те объемы, которые можно сравнивать сегодня с оплатой традиционными банками. Но изо дня в день эти объемы будут повышаться.

Мы надеемся, что Binance Pay будет мостиком между криптовалютой и традиционными финансовыми учреждениями.

– Ваше отношение к майнингу? Потому что, если покупать кофе за $1, компьютеры по всему миру потратят электроэнергии на $100 для производства платежного средства…

Нет, не так. Здесь я скажу словами CZ (Чанпен Чжао – ред.), нашего СЕО. Мне очень понравилось, как он это объясняет, и это очень интересно, если задуматься. Итак – если посчитать, сколько электроэнергии тратят традиционные финансовые учреждения и вся наша финансовая система для того, чтобы обслуживать даже оборот в Украине (например, количество отделений у банков, центральных офисов банков, сколько есть офисов Нацбанка, сколько людей работает в этой системе, чтобы ее обслуживать, сколько автомобилей ездит, возит этот кэш и прочее) и сравнить это с электроэнергией для того, чтобы добывать биткоин и другие криптовалюты, то можно увидеть, что это совершенно не соразмерные количества.

Гораздо больше электроэнергии и вреда для окружающей среды – это традиционная финансовая система.

Здесь нет такой прямой корреляции. Но если все эти косвенные расходы электроэнергии прокалькулировать, то это будет гораздо больше, чем майнинг биткоина.

– А вообще вы видите перспективы замены технологии блокчейн для производства криптовалют?

Напротив. Я вижу, что будущее банкинга – это блокчейн. Мне кажется, что это уже факт. Только вопрос – когда это произойдет.

Будущий банкинг – это банкинг на блокчейне. Как с точки зрения регуляторов национального банка во взаимодействии с коммерческими банками и клиентами с точки зрения CBDC, так и с точки зрения платежей, так и с точки зрения инвестиций в криптовалюты, биткоин и т.д. Это уже будущее банкинга.

Чем быстрее регуляторы, традиционные финансы, другие стейкхолдеры рынка в каждой стране поймут это, тем быстрее страна получит лидерские позиции и выигрывает конкуренцию у других стран.

– С вашей точки зрения, когда это будущее может наступить?

Собственно, в Украине мы все больше всего ждем принятия законодательства. Поэтому если говорить о нашей стране, то я надеюсь, что уже в 2025 году рынок заработает более-менее так, как я вам объяснял.

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