США розслідують транзакції на $20 млрд через криптобіржу з офісом у "Москва-Сіті"

Через російську криптобіржу Garantex пройшла п'ята частина всіх стейблкоїнів Tether у світі

Москва-Сіті. Вид на вежу "Федерація". Фото - Вікіпедія, автор Іван Крилов

США та Велика Британія розслідують транзакції на $20 млрд через російську криптобіржу Garantex з офісом у вежі "Федерація" в "Москва-Сіті". Про це повідомляє Bloomberg.

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За інформацією джерел агентства, перевірка проводиться у межах боротьби з ухиленням від санкцій.

Усі транзакції стейблкоїну USDT від компанії Tether проводилися після квітня 2022 року, коли проти Garantex уже було запроваджено санкції США за сприяння фінансовим злочинам і незаконним операціям у РФ.

Джерела Bloomberg вважають, що розкриті транзакції на $20 млрд є "одним із найбільших порушень санкційного режиму".

Компанія Tether зі свого боку заявила, що працює із правоохоронними органами для забезпечення дотримання вимог.

Tether – так званий стейблкоїн, метою якого є підтримання вартості один до одного щодо долара. Це найбільш продавана у світі криптовалюта.

Капіталізація Tether становить понад $100 млрд. Таким чином, за твердженням влади США та Великої Британії, п'ята частина всіх монет в обігу пройшла через Garantex.

У відповідь на запитання щодо американо-британського розслідування компанія Tether Holdings заявила, що заморозила всі активи організацій, адреси яких перебувають у списку санкцій США.

Розслідування ще не завершено, але попередньо жодних припущень про правопорушення з боку Tether не висунуто.

Garantex, запущена в 2019 році, є найпопулярнішою криптовалютною біржею в Росії для торгівлі рублями. У квітні 2022 року вона потрапила під санкції OFAC. За даними американського регулятора, платформа здійснила операції понад $100 млн, пов'язані з незаконними суб'єктами. Серед останніх виявилися хакерське угруповання Conti і даркнет-маркетплейс Hydra.

У липні 2023 року британська аналітична фірма блокчейні Elliptic оприлюднила дослідження, в якому, зокрема, звинуватила Garantex у фінансуванні ісламістського угруповання ХАМАС.

У жовтні The Wall Street Journal писала, що, попри санкції США, Garantex стала основним каналом, через який росіяни переміщують кошти в РФ та вивозять їх з країни.