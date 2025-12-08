Сім країн ЄС вважають, що "репараційний кредит" покращить переговорне становище України

Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Сім країн Євросоюзу вважають, що швидке ухвалення рішення про "репараційний кредит" для України коштом заморожених активів РФ поставить Київ у кращу переговорну позицію щодо мирної угоди з Москвою.

Про це йдеться у листі до президента Європейської Ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомило The Guardian. Лист підписали прем'єр-міністри Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції.

Вони вважають, що репараційний кредит є "найбільш фінансово доцільним та політично реалістичним рішенням і відповідає фундаментальному принципу права України на компенсацію за збитки, завдані агресією".

Лідери також не згодні з твердженням, що репараційна позика перешкоджатиме мирним зусиллям. За їхніми словами, ухвалення відповідного рішення на саміті наступного тижня поставить Україну "в сильнішу позицію для самозахисту та кращу позицію для переговорів про справедливий і тривалий мир".