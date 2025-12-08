Сім країн ЄС вважають, що "репараційний кредит" покращить переговорне становище України
Сім країн Євросоюзу вважають, що швидке ухвалення рішення про "репараційний кредит" для України коштом заморожених активів РФ поставить Київ у кращу переговорну позицію щодо мирної угоди з Москвою.
Про це йдеться у листі до президента Європейської Ради Антоніу Кошти та президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, повідомило The Guardian. Лист підписали прем'єр-міністри Естонії, Фінляндії, Ірландії, Латвії, Литви, Польщі та Швеції.
Вони вважають, що репараційний кредит є "найбільш фінансово доцільним та політично реалістичним рішенням і відповідає фундаментальному принципу права України на компенсацію за збитки, завдані агресією".
Лідери також не згодні з твердженням, що репараційна позика перешкоджатиме мирним зусиллям. За їхніми словами, ухвалення відповідного рішення на саміті наступного тижня поставить Україну "в сильнішу позицію для самозахисту та кращу позицію для переговорів про справедливий і тривалий мир".
- 5 грудня канцлеру ФРН Фрідріху Мерцу і президентці Єврокомісії не вдалося переконати прем'єр-міністра Бельгії Барта де Вевера дозволити надати Україні репараційний кредит з використанням заморожених у Бельгії російських активів.
- Від цих грошей залежить фінансування державного бюджету на 2026 рік.
- Франція підтримала ідею "репараційного кредиту", але проти участі в цій схемі французьких комерційних банків, які утримують близько 18 млрд євро російських активів.
