Семь стран ЕС считают, что "репарационный кредит" улучшит переговорное положение Украины
Фото: EPA / OLIVIER HOSLET

Семь стран Евросоюза считают, что быстрое принятие решения о "репарационном кредите" для Украины за счет замороженных активов РФ поставит Киев в лучшую переговорную позицию по мирному соглашению с Москвой.

Об этом говорится в письме к президенту Европейского Совета Антониу Коште и президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, сообщило The Guardian. Письмо подписали премьер-министры Эстонии, Финляндии, Ирландии, Латвии, Литвы, Польши и Швеции.

Они считают, что репарационный кредит является "наиболее финансово целесообразным и политически реалистичным решением и соответствует фундаментальному принципу права Украины на компенсацию за ущерб, нанесенный агрессией".

Лидеры также не согласны с утверждением, что репарационный заем будет препятствовать мирным усилиям. По их словам, принятие соответствующего решения на саммите на следующей неделе поставит Украину "в более сильную позицию для самозащиты и лучшую позицию для переговоров о справедливом и длительном мире".

  • 5 декабря канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу и президенту Еврокомиссии не удалось убедить премьер-министра Бельгии Барта де Вевера разрешить предоставить Украине репарационный кредит с использованием замороженных в Бельгии российских активов.
  • От этих денег зависит финансирование государственного бюджета на 2026 год.
  • Франция поддержала идею "репарационного кредита", но против участия в этой схеме французских коммерческих банков, которые удерживают около 18 млрд евро российских активов.
