Bloomberg: США закликали ЄС не використовувати активи РФ для "репараційного кредиту" Україні

США стверджували, що заморожені активи РФ необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом та Москвою

США закликали країни Євросоюзу не підтримувати використання заморожених активів РФ для "репараційного кредиту" Україні. Про це повідомило Bloomberg з посиланням на неназваних європейських дипломатів.

За словами дипломатів, США лобіювали питання серед кількох країн Європейського Союзу, намагаючись заблокувати ці плани та стверджуючи, що ці активи необхідні для забезпечення мирної угоди між Києвом та Москвою і не повинні використовуватися для продовження війни.

Агентство зазначило, що США також розглядали російські активи як частину своїх пропозицій щодо мирних переговорів з РФ та припускали, що їх можна було б використовувати для фінансування післявоєнних інвестицій під керівництвом США.

У "мирному плані" з 28 пунктів, який спочатку просували США для завершення війни РФ проти України, було запропоновано, щоб $100 млрд заморожених активів РФ було інвестовано в очолювані США зусилля з відновлення й інвестування в Україну і США мали отримати 50% прибутку від цього, а Європа повинна була б додати $100 млрд, щоб збільшити обсяг інвестицій для відновлення України.

10 вересня у Єврокомісії висунули ідею "репараційної позики" в розмірі 140 млрд євро, що базується на грошових залишках російських заморожених активів.

Завдяки "репараційному кредиту" Україна могла б отримувати 45 млрд євро щороку протягом наступних трьох років – з 2026-го до 2028-го.

Бельгія блокувала рішення про погодження репараційного кредиту для України.

2 грудня стало відомо, що європейські уряди звинуватили Бельгію у надмірних вимогах у вигляді карт-бланшу, якщо РФ подасть до суду щодо 140 млрд євро заморожених російських активів, що зберігаються в Брюсселі.