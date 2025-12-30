Гроші мають працювати. Куди можна вкластися у 2026 році

Спецпроєкт

Українці полюбляють тримати заощадження "під матрацом": за статистикою, більшість просто зберігають готівку – в гривнях чи доларах. Але ці гроші щодня втрачають вартість: інфляція з'їдає 15% капіталу на рік.

Економічна нестабільність, зумовлена війною, інфляція та валютні коливання роблять збереження коштів без інвестування малоефективним. Експерти прогнозують, що у 2026 році дедалі більше українців шукатимуть інструменти, які дозволяють не лише зберегти капітал, а й отримати дохід.

У спецпроєкті розбираємо, які інструменти дозволяють не лише захистити капітал, а й заробити: від державних облігацій до криптодепозитів.

Куди вкладають гроші українці: валюта тримає першість, нерухомість втрачає позиції

Проаналізувавши дані дослідження WhiteBIT та міжнародної компанії Ipsos, можна виокремити деякі тренди інвестиційної поведінки українців. Першість утримують традиційні методи – збереження коштів в іноземній валюті та на банківських депозитах. Але водночас українці шукають та пробують нові інструменти.

Важливу роль у цьому відіграє те, що через воєнну нестабільність люди активніше звертають увагу на альтернативні варіанти й ті, які не пов’язані напряму з банківською та державною системами.

Згідно з дослідженням, 25% інвесторів уже мають досвід інвестування в криптовалюту. Навіть більше – цей інструмент у використанні вже обійшов пункт "житлова нерухомість", який є одним з базових.

Українці використовують криптовалюту з різною метою, часто поєднуючи кілька сценаріїв одночасно. Трейдингом займаються 57% користувачів. Водночас 52% довгостроково інвестують у цифрові активи, а 51% зберігають без мети заробити (розглядають криптовалюту як інструмент захисту заощаджень від інфляції). Крім того, частина українців використовує крипту для розрахунків або переказів коштів за кордон.

Трейдинг криптовалют Купівля-продаж криптовалюти з метою заробити на різниці в ціні. Принцип простий: купив частку Bitcoin на $100, почекав, доки збільшиться ціна, й продав цю частку за $140 – заробив $40 (від квітня до серпня 2025 року Bitcoin зріс на 40%). Як це виглядає на практиці: людина стежить за графіками цін на біржі;

купує криптовалюту, коли ціна низька;

продає, коли ціна зросла;

операції можуть відбуватися протягом дня, тижня або місяця.

Хоча популярність цифрових активів зростає, частина українців ставиться з обережністю до цього інструменту. 60% фінансово активних респондентів переконані: для користування криптовалютою потрібно опанувати відповідні знання.

Огляд традиційних способів інвестування

Розглянемо п’ять традиційних інструментів інвестицій та порахуємо, який дохід принесе кожен з них.

Банківські депозити

Депозити залишаються найпопулярнішим способом зберігати гроші в Україні. За даними НБУ, станом на вересень 2025 року українці тримають у банках понад 1,3 трлн грн.

Середня ставка за гривневими депозитами – 10,5% річних. Але це до оподаткування. Держава забирає 23% від вашого прибутку: 18% – податок на доходи, 5% – військовий збір. Якщо покласти 100 000 грн під 10,6%, за рік заробите 10 600 грн, але 2438 грн піде на податки. Залишиться 8162 грн. Водночас реальна дохідність ще нижча, адже за рік гривня знецінюється через інфляцію (близько 9–10%), яка фактично з’їдає значну частину цього прибутку.

Валютні депозити виглядають стабільнішими з погляду курсових ризиків, однак їхня дохідність мінімальна: ставки за вкладами в доларах та євро залишаються на дуже низькому рівні (1,0–1,2% річних) й часто не перекривають навіть базових фінансових втрат.

ОВДП (облігації внутрішньої державної позики)

Облігації внутрішньої державної позики – це коли ви даєте гроші в борг державі, а вона повертає їх із відсотками. Головна перевага перед депозитами: для фізичних осіб – резидентів України дохід не оподатковується.

Станом на листопад 2025 року українці вклали в ОВДП 108 млрд грн – це вже 6% загального ринку облігацій. Ставки – від 13,55% до 17,45% річних, залежно від терміну. Це вигідніше за депозити й перекриває інфляцію.

Наприклад, якщо купити ОВДП на 100 000 грн під 15%, то це принесе 15 000 грн чистого прибутку за рік. Податок не платите. Водночас варто враховувати інфляцію: у 2025 році гривня знецінилася приблизно на 9–10%, що фактично з’їдає значну частину цього прибутку і зменшує реальну дохідність інвестиції.

Нерухомість

Це інвестиції у квартири, будинки, комерційні приміщення або землю. У 2025 році ціни на житло в Україні зросли на 14,9%, порівнюючи з 2024-м. Найдорожчі квадратні метри – у Києві та Львові: $1280–1330 за кв. м первинного житла. Здається, що зростання 15% – це добре. Але є нюанси.

Тобто нерухомість підходить для довгострокового збереження капіталу, але не для швидкого заробітку. Це радше спосіб вкласти великі гроші, ніж примножити їх за кілька років.

Золото

В Україні можна купити фізичні злитки в банках, безготівкове золото або інвестувати через біржові інструменти (ETF). Найпопулярніший варіант – купити злиток у банку й покласти в сейф.

У 2025 році попит на золото зріс: за п'ять місяців українці купили на 31,8 кг більше, ніж продали. Банки викупили в населення майже 200 кг золота на $19,36 млн. Зазвичай золото купують надовго – на 5–10 років.

Тобто золото купують не для заробітку, а для збереження капіталу. Якщо шукаєте дохідність, це не ваш варіант. Золото розглядають як захисний актив у періоди економічної та валютної нестабільності. Воно допомагає зберігати капітал у довгостроковій перспективі.

Акції

Українці, які інвестують в акції, зазвичай купують їх на американських біржах через ETF-фонди – це "пакети" з акцій сотень компаній. Найпопулярніші: S&P 500 (топ-500 компаній США) та Nasdaq 100 (техгіганти).

Як це працює: через валютні обмеження НБУ напряму купити акції складно. Українці використовують Revolut, Wise або TransferGo, щоб переказати гроші іноземному брокеру. Інвестують у доларах або євро.

Щодо дохідності цього інструменту, ситуація наступна: американський ринок у середньому дає 6–8% річних у валюті. Але це не лінійне зростання: в хороші роки +15–20%, у кризові – мінус на 30–40%. За 10 років ризики згладжуються, за рік-два – лотерея.

Тож акції підходять тим, хто готовий чекати 5–10 років і витримати просадку. У короткостроковому періоді прибуток складно прогнозований.

Криптодепозити як спосіб пасивного доходу

Криптодепозит* – це сучасний спосіб отримувати пасивний дохід в цифрових активах. Ідея криптодепозиту проста: ви купуєте на біржі цифровий актив, передаєте його біржі на певний термін для зберігання, після чого отримуєте обумовлену винагороду, розмір якої залежить від активу та періоду зберігання.

Розглянемо цей інструмент на прикладі криптобіржі WhiteBIT.



У розділі " Криптодепозит " на платформі WhiteBIT можна обрати з понад 40 різновидів активів. Зокрема, це стандартні Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), а також стейблкоїни – криптовалюти з фіксованою вартістю, прив’язаною до стабільних активів, як-от долар США, євро чи золото. Ставки можуть досягати 18,64% річних. Якщо ж тримати на балансі WhiteBIT Coin (WBT), то процент доходить аж до 21. Деталі можна дізнатися тут WhiteBIT – найбільша європейська криптобіржа за показниками трафіку. Також це одна з небагатьох всесвітньо відомих IT-компаній з українським корінням. WhiteBIT входить до групи компаній W Group і співпрацює з Visa, FACEIT, футбольним клубом "Ювентус" і Національною збірною командою України з футболу.

Потенційний заробіток залежить від суми інвестицій, обраного активу та терміну плану. Цифрові активи волатильні, тому можна перестрахуватися й вкластися в стейблкоїни (різновид криптовалют, які прив'язані до стійкого активу – долара, євро тощо). Наприклад, можна використовувати USDT, вартість якого прив’язана до долара: 1 USDT дорівнює $1 і має найменші відхилення від цієї ціни.

Порахувати потенційний прибуток нескладно. Наприклад, якщо 31 грудня 2025 року покласти на криптодепозит на 360 днів 1000 USDT (еквівалент $1000) під 18,64% річних, то 31 грудня 2026 року отримаєте 186,4 USDT доходу.

Таким чином криптодепозити пропонують зрозумілу логіку збереження й примноження коштів. Якщо використовувати стейблкоїни на кшталт USDT, інвестор не залежить від інфляції гривні та коливань курсу національної валюти.

Ще одна ключова перевага – висока дохідність.

Отримані кошти залишаються повністю ліквідними: їх можна реінвестувати, конвертувати в інші активи або вивести у будь-який момент без складних процедур. Саме ця комбінація – захист від інфляції та потенційно вищі відсотки – робить криптодепозити гнучким інструментом управління капіталом.