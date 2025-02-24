ЄС наклав санкції на криптобіржу Garantex за відмивання грошей терористів і олігархів РФ

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Європейський Союз включив російську криптовалютну біржу Garantex до нового пакета санкцій проти РФ. Це перший випадок, коли ЄС вводить обмеження проти криптобіржі, що базується в Росії.

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Відповідно до офіційної заяви, Garantex має тісні зв'язки з російськими банками, що вже потрапили під санкції ЄС, зокрема, Сбербанком, Т-Банком (колишній Тинькофф) та Альфа-Банком.

Garantex, яка була запущена в 2019 році, є найпопулярнішою криптовалютною біржею в Росії для торгівлі рублями. За заявами Garantex, біржа позиціонує себе як лідер у рублевій ліквідності, пропонуючи доступ до криптовалют без обмежень для користувачів з Росії. Платформа підтримує роботу з рублем та всіма російськими банківськими картами. Найпопулярнішою криптовалютою серед росіян є стейблкоїн USDT, а обсяги торгів парою "рубль — USDT" значно перевищують обсяги інших криптовалютних пар.

Garantex вже була під санкціями США з квітня 2022 року, коли було зафіксовано, що через цю біржу було відмито понад $100 млн незаконних коштів.

Попри санкції США, Garantex продовжує використовуватися для переміщення грошей для злочинних угруповань, багатих росіян та терористичної групи, пов'язаної з ХАМАС. The Wall Street Journal повідомляє, що криптобіржа стала основним каналом для переміщення коштів між Росією та іншими країнами. За даними The Wall Street Journal, цифрові гаманці, контрольовані палестинським ісламським джихадом, отримали частину з 93 мільйонів доларів через Garantex для фінансування атак ХАМАС. Крім того, біржа активно використовується для переведення рублів у інші валюти та їх виведення за кордон. У липні 2023 року транзакції клієнтів на платформі склали близько 865 мільйонів доларів, що більш ніж утричі перевищує обсяг операцій біржі до введення санкцій.