Найпопулярніша російська криптобіржа зупинила роботу: Tether заморозила її гаманці

Garantex перебуває під західними санкціями через відмивання коштів і фінансування терористів

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Американська компанія Tether заблокувала гаманці підсанкційної російської криптобіржі Garantex на суму понад 2,5 мільярда рублів (майже $28 млн).

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У четвер, 6 березня, Garantex повідомила, що всі кошти клієнтів, на рахунках яких зберігалися монети Tether, тепер заморожені. Garantex призупинила всі операції на своїй платформі.

Стейблкоїн USDT, головний продукт компанії Tether, – третя за розміром криптовалюта у світі. Він прив'язаний до курсу долара США.

USDT став популярним у розрахунках у великих російських експортерів після того, як західні санкції у 2022 році відрізали їх від платежів у доларах і євро.

У лютому 2025 року Garantex першою з російських криптобірж потрапила під санкції Євросоюзу. Garantex вже була під санкціями США з квітня 2022 року, коли було зафіксовано, що через цю біржу було відмито понад $100 млн незаконних коштів.

Біржа була заснована у 2019 році в Естонії, проте уряд США заявив, що більша частина її операцій наразі базується у вежі "Федерація" у Москві. У лютому 2022 року Естонія позбавила біржу ліцензії на ведення діяльності у країні.

У березні 2024 року агентство Bloomberg повідомило, що США та Велика Британія перевіряють понад $20 млрд криптовалютних транзакцій, що пройшли через російську криптобіржу Garantex.

За даними WSJ, Міністерство юстиції США розслідує, чи використовувався стейблкоїн USDT третіми сторонами для фінансування незаконної діяльності, такої як торгівля наркотиками, тероризм і хакерство, або для відмивання доходів, отриманих від них.