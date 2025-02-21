Криптобіржа Bybit повідомила про злам гаманця. Збитки оцінюють у майже $1,5 млрд
Криптовалютна біржа Bybit повідомила про злам одного з її гаманців. За даними аналітиків, вкрадено близько $1,5 млрд у криптовалюті.
За даними криптоаналітика ZachXBT, який помітив незвичні транзакції з гаманців Bybit, зловмисники конвертували токени mETH та stETH в Ethereum через децентралізовані біржі (DEX). Згодом джерела підтвердили аналітику, що ця активність була пов'язана з порушенням безпеки системи.
Гендиректор Bybit Бен Чжоу пояснив, що хакери використали техніку "замаскованої" транзакції. Вони створили підроблений інтерфейс користувача, ідентичний платформі Safe – популярному сервісу для управління криптогаманцями. Інтерфейс показував коректну адресу та URL, через що працівники Bybit підтвердили транзакцію.
У Bybit запевнили, що був скомпрометований лише один холодний гаманець, а решта залишаються в безпеці.
Біржа також повідомила, що виведення коштів для користувачів працює у штатному режимі, оскільки вкрадені кошти становлять лише частину загальних резервів компанії.
- За перше півріччя 2024 року кіберзлочинці вкрали $1,58 млрд, тоді як за аналогічний період роком раніше ця сума була вдвічі меншою – $857 млн.