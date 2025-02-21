Криптобіржа Bybit повідомила про злам гаманця. Збитки оцінюють у майже $1,5 млрд

Фото: pixabay

Криптовалютна біржа Bybit повідомила про злам одного з її гаманців. За даними аналітиків, вкрадено близько $1,5 млрд у криптовалюті.

За даними криптоаналітика ZachXBT, який помітив незвичні транзакції з гаманців Bybit, зловмисники конвертували токени mETH та stETH в Ethereum через децентралізовані біржі (DEX). Згодом джерела підтвердили аналітику, що ця активність була пов'язана з порушенням безпеки системи.

Гендиректор Bybit Бен Чжоу пояснив, що хакери використали техніку "замаскованої" транзакції. Вони створили підроблений інтерфейс користувача, ідентичний платформі Safe – популярному сервісу для управління криптогаманцями. Інтерфейс показував коректну адресу та URL, через що працівники Bybit підтвердили транзакцію.

У Bybit запевнили, що був скомпрометований лише один холодний гаманець, а решта залишаються в безпеці.

Біржа також повідомила, що виведення коштів для користувачів працює у штатному режимі, оскільки вкрадені кошти становлять лише частину загальних резервів компанії.

Довідка Холодний гаманець не взаємодіє з інтернетом і не задіяний у роботі зі смартконтрактами. Такі гаманці використовуються виключно для зберігання криптовалюти і можуть лише отримувати та відправляти активи. Холодний гаманець можна прирівняти до сховища біржі. У кожної біржі таких гаманців кілька, тому інцидент не означає моментальний крах ByBit. Холодний гаманець не взаємодіє з інтернетом і не задіяний у роботі зі смартконтрактами. Такі гаманці використовуються виключно для зберігання криптовалюти і можуть лише отримувати та відправляти активи. Холодний гаманець можна прирівняти до сховища біржі. У кожної біржі таких гаманців кілька, тому інцидент не означає моментальний крах ByBit.