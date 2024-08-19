За пів року хакери вкрали криптовалюти на $1,58 млрд. Це вдвічі більше, ніж рік тому
За перше півріччя 2024 року кіберзлочинці вкрали $1,58 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року ця сума складала $857 млн. Про це пише американська компанія Chainalysis, яка спеціалізується на аналізі блокчейну.
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Водночас кількість хакерських крадіжок у 2024 році лише незначно перевищила показник 2023 року, збільшившись на 2,76%.
Це повʼязано з тим, що середня вартість викраденої криптовалюти за один раз зросла на 79,46%, збільшившись з $5,9 млн за крадіжку з січня до липня 2023 року до $10,6 млн у 2024 році. Частково на це вплинуло зростання ціни біткоїна, на який припадає 40% від загального обсягу незаконних транзакцій.
За сім місяців 2023 року його середня вартість складала $26 141, тоді як у 2024 році цей показник збільшився на 130% і сягнув $60 091.
Приплив грошей через програми-вимагачі також збільшився – з $449,1 млн минулого року до $459,8 млн цього року (приблизно на 2%).
Середній розмір викупу за відновлення даних, заблокованих через програми-вимагачі зріс з трохи менше ніж $200 000 на початку 2023 року до $1,5 млн у середині червня 2024 року. У 2024 році був зафіксований найбільший в історії сплачений викуп, який склав близько $75 млн угрупованню "Темні ангели".
Цей стрибок у розмірі максимального платежу на 335% перевищує максимальний платіж, здійснений у 2022 році.
Водночас кількість незаконних транзакцій у мережі знизилася майже на 20% за перше півріччя 2024 року, що свідчить про те, що легальна діяльність зростає швидше, ніж нелегальна.
Цього року приплив криптовалют на легальні сервіси є найвищим з 2021 року – попереднього періоду пікового росту цін на криптовалюти.
- У 2023 році хакери вкрали криптовалюти на близько $2 млрд.
- 1 лютого 2024 року у засновника Ripple вкрали $112 млн у криптовалюті.