За пів року хакери вкрали криптовалюти на $1,58 млрд. Це вдвічі більше, ніж рік тому

Цього року зафіксували найбільший в історії транш через програми-вимагачі – $75 млн

Фото: Depositphotos

За перше півріччя 2024 року кіберзлочинці вкрали $1,58 млрд, тоді як за аналогічний період минулого року ця сума складала $857 млн. Про це пише американська компанія Chainalysis, яка спеціалізується на аналізі блокчейну.

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Водночас кількість хакерських крадіжок у 2024 році лише незначно перевищила показник 2023 року, збільшившись на 2,76%.

Фото: Chainalysis

Це повʼязано з тим, що середня вартість викраденої криптовалюти за один раз зросла на 79,46%, збільшившись з $5,9 млн за крадіжку з січня до липня 2023 року до $10,6 млн у 2024 році. Частково на це вплинуло зростання ціни біткоїна, на який припадає 40% від загального обсягу незаконних транзакцій.

За сім місяців 2023 року його середня вартість складала $26 141, тоді як у 2024 році цей показник збільшився на 130% і сягнув $60 091.

Приплив грошей через програми-вимагачі також збільшився – з $449,1 млн минулого року до $459,8 млн цього року (приблизно на 2%).

Довідка Програми-вимагачі – тип шкідливої програми, яку злочинці встановлюють на комп'ютери користувачів для того, аби віддалено заблокувати доступ до даних. Після цього програма відображає повідомлення, що комп'ютер заблокований і доступ до нього зʼявиться тільки після сплати викупу. Програми-вимагачі – тип шкідливої програми, яку злочинці встановлюють на комп'ютери користувачів для того, аби віддалено заблокувати доступ до даних. Після цього програма відображає повідомлення, що комп'ютер заблокований і доступ до нього зʼявиться тільки після сплати викупу.

Середній розмір викупу за відновлення даних, заблокованих через програми-вимагачі зріс з трохи менше ніж $200 000 на початку 2023 року до $1,5 млн у середині червня 2024 року. У 2024 році був зафіксований найбільший в історії сплачений викуп, який склав близько $75 млн угрупованню "Темні ангели".

Цей стрибок у розмірі максимального платежу на 335% перевищує максимальний платіж, здійснений у 2022 році.

Водночас кількість незаконних транзакцій у мережі знизилася майже на 20% за перше півріччя 2024 року, що свідчить про те, що легальна діяльність зростає швидше, ніж нелегальна.

Цього року приплив криптовалют на легальні сервіси є найвищим з 2021 року – попереднього періоду пікового росту цін на криптовалюти.