У засновника Ripple вкрали $112 млн у криптовалюті
Фото: depositphotos.com

У співзасновника блокчейн-проєкту Ripple Кріса Ларсена вкрали $112 млн у криптовалюті. Крадіжка сталася на початку цього тижня, її виявив блокчейн-експерт, відомий за псевдонімом ZachXBT.

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Він помітив, що 213 млн одиниць криптовалюти XRP (Ripple) переміщують та намагаються "відмити" через Binance, Kraken та інші криптовалютні платформи.

Ларсен підтвердив факт крадіжки, але запевнив, що зламані гаманці належали йому, а не самій компанії. Ларсен також повідомив, що звернувся до правоохоронних органів.

Ripple входить до десятки найбільших криптовалют за ринковою капіталізацією, поступаючись лише біткоїну, Ethereum, Tether, Binance Coin, Solana і USD Coin.

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