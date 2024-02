У засновника Ripple вкрали $112 млн у криптовалюті

У співзасновника блокчейн-проєкту Ripple Кріса Ларсена вкрали $112 млн у криптовалюті. Крадіжка сталася на початку цього тижня, її виявив блокчейн-експерт, відомий за псевдонімом ZachXBT.

Він помітив, що 213 млн одиниць криптовалюти XRP (Ripple) переміщують та намагаються "відмити" через Binance, Kraken та інші криптовалютні платформи.

Ларсен підтвердив факт крадіжки, але запевнив, що зламані гаманці належали йому, а не самій компанії. Ларсен також повідомив, що звернувся до правоохоронних органів.

Yesterday, there was unauthorized access to a few of my personal XRP accounts (not @Ripple) – we were quickly able to catch the problem and notify exchanges to freeze the affected addresses. Law enforcement is already involved. https://t.co/T3HtKSlzLg