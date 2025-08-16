Баффет купив 5 мільйонів акцій UnitedHealth на $1,57 млрд – підтримав компанію в кризу
Мільярдер Воррен Баффет через свою компанію Berkshire Hathaway придбав 5 мільйонів акцій американського медичного конгломерату UnitedHealth Group на суму близько $1,57 млрд. Про це пише Reuters.
Протягом останнього року акції UnitedHealth втратили майже 40% своєї вартості через високі витрати на охорону здоров’я та зміни у державних програмах відшкодування, що вплинули на страхові та медичні підрозділи компанії.
Незважаючи на короткострокові проблеми, новина про інвестиції Баффета та купівлю акцій іншими великими хедж-фондами свідчить, що інвестори бачать у UnitedHealth довгострокову цінність.
Водночас аналітики попереджають, що процес відновлення UnitedHealth може бути тривалим через очікувані мільярдні додаткові витрати на медицину.
Після оголошення про угоду акції зросли на 13,9% до $309,14, що може стати найкращим одноденним зростанням з жовтня 2008 року.
За останні два роки компанія стикалася з низкою проблем: кібератакою на її технологічний підрозділ, убивством керівника страхової служби у грудні та федеральним розслідуванням щодо державних страхових планів.
Крім Баффета акції компанії також купили інші великі фонди, включно з Appaloosa Management, Lone Pine Capital та Two Sigma Investments.
- 4 грудня 2024 року Брайана Томпсона, 50-річного генерального директора UnitedHealth, застрелили поблизу готелю Hilton.
- 26-річний Луїджі Манджоне, обвинувачений у смертельному нападі на Томпсона, заявив у суді на Мангеттені про свою невинуватість у звинуваченнях у вбивстві та тероризмі.
