Убивство гендиректора UnitedHealth в Нью-Йорку. Головний підозрюваний заперечує провину

Луїджі Манджоне заявив про невинуватість у справі про вбивство CEO UnitedHealthcare. Йому загрожує довічне ув’язнення або смертна кара

Фото: EPA / JUSTIN LANE

26-річний Луїджі Манджоне, обвинувачений у смертельному нападі на генерального директора UnitedHealthcare Браяна Томпсона, заявив у суді на Мангеттені про свою невинуватість у звинуваченнях у вбивстві та тероризмі, пише CNN.

Судове засідання стало першою можливістю Луїджі Манджоне офіційно відповісти на звинувачення, висунуті окружною прокуратурою Мангеттена. Прокуратура пред’явила йому 11 звинувачень, серед яких: вбивство першого ступеня, два звинувачення у вбивстві другого ступеня, звинувачення, пов’язані зі зброєю та підробкою документів.

Адвокатка Манджоне висловила занепокоєння щодо об’єктивності суду, посилаючись на надмірну публічність і тиск. Вона зазначила, що присутність мера Нью-Йорка Еріка Адамса під час екстрадиції Манджоне з Пенсільванії до Мангеттена лише додала резонансу.

Суддя Грегорі Карро запевнив, що процес буде справедливим, а відбір присяжних — ретельним. Наступне слухання призначено на 21 лютого.

Обставини справи

Манджоне був затриманий 9 грудня в Пенсільванії після тижневого розшуку. У його рюкзаку знайшли 3D-друкований пістолет із глушником і підроблені посвідчення. Зброя, за словами поліції, відповідає тій, що використовувалася під час вбивства Томпсона.

Розслідування вказує на те, що Манджоне, випускник елітного університету, був мотивований ненавистю до корпоративної Америки та страхових компаній. У його блокноті, знайденому під час арешту, містилися записи, які демонструють плани щодо "символічного усунення" виконавчого директора компанії.

Записи в блокноті, датовані серпнем, розкривають довготривалу підготовку до нападу. Манджоне писав, що його мета — "страхова галузь", яка, за його словами, "відповідає всім критеріям".

Манджоне може отримати довічне ув’язнення за звинуваченнями на рівні штату або смертну кару за федеральними звинуваченнями. Рішення про це буде ухвалено після консультацій із генеральним прокурором США.

Томпсона, 50-річного генерального директора UnitedHealth, застрелили вранці 4 грудня поблизу готелю Hilton, коли він йшов на щорічну конференцію для інвесторів. Поліція Нью-Йорка назвала інцидент "зухвалим і цілеспрямованим нападом".

Нападник зник з місця злочину на велосипеді через Центральний парк, а пізніше поїхав із міста на автобусі.