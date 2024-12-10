Убивство гендиректора UnitedHealth в Нью-Йорку. Поліція знайшла підозрюваного – фото

Знайдено ймовірного убивцю, який 4 грудня розстріляв на Мангеттені топменеджера найбільшої у США медичної страхової компанії

Фото: EPA / JUSTIN LANE

У США затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві Браяна Томпсона – топменеджера найбільшої у США медичної страхової компанії UnitedHealth Group. Про це пише Bloomberg.

Після п'ятиденних пошуків 26-річного уродженця штату Мериленд Луїджі Маньйоне затримали у понеділок, 9 грудня, у місті Алтуна, штат Пенсильванія. Його звинувачують за п'ятьма пунктами, включно зі злочинами, пов’язаними зі зброєю. Нью-Йорк, імовірно, вимагатиме його екстрадиції для висунення звинувачень у вбивстві.

Фото: EPA

За даними офісу прокурора Нью-Йорка, на Маньйоне видали ордер на арешт, а обвинувачення у цій справі залишається під грифом секретності.

Томпсона, 50-річного генерального директора UnitedHealth, застрелили вранці 4 грудня поблизу готелю Hilton, коли він йшов на щорічну конференцію для інвесторів. Поліція Нью-Йорка назвала інцидент "зухвалим і цілеспрямованим нападом".

Нападник зник з місця злочину на велосипеді через Центральний парк, а пізніше поїхав із міста на автобусі.

У понеділок Маньйоне постав перед судом у місті Холлідейсберг, штат Пенсильванія, де його звинувачують у фальсифікації, носінні зброї без ліцензії та наданні фальшивих документів правоохоронним органам.

Поліцейські повідомили, що у Маньйоне знайшли кілька підроблених посвідчень особи, американський паспорт та "глушник", який відповідає пістолету, що був використаний для вбивства.

Серед речей затриманого також знайшли тристорінковий рукописний маніфест, який засуджує медичні страхові компанії. На гільзах від куль, знайдених на місці злочину, були написано "triple D" – deny, defense, depose – формулювання, якими критики системи описують стратегію відмови страховиків від виплат.

У Нью-Йорку засудження за вбивство другого ступеня передбачає покарання від 15 до 25 років до довічного ув’язнення.