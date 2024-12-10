Убийство гендиректора UnitedHealth в Нью-Йорке. Полиция нашла подозреваемого – фото

Найден вероятный убийца, который 4 декабря расстрелял на Манхеттене топ-менеджера крупнейшей в США медицинской страховой компании

Фото: EPA / JUSTIN LANE

В США задержали мужчину, подозреваемого в убийстве Брайана Томпсона – топ-менеджера крупнейшей в США медицинской страховой компании UnitedHealth Group. Об этом пишет Bloomberg.

После пятидневных поисков 26-летнего уроженца штата Мэриленд Луиджи Маньоне задержали в понедельник, 9 декабря, в городе Алтуна, штат Пенсильвания. Его обвиняют по пяти пунктам, включая преступления, связанные с оружием. Нью-Йорк, вероятно, потребует его экстрадиции для предъявления обвинений в убийстве.

Фото: EPA

По данным офиса прокурора Нью-Йорка, на Маньоне выдали ордер на арест, а обвинение по этому делу остается под грифом секретности.

Томпсон, 50-летний генеральный директор UnitedHealth, был застрелен утром 4 декабря вблизи гостиницы Hilton, когда он шел на ежегодную конференцию для инвесторов. Полиция Нью-Йорка назвала инцидент "дерзким и целенаправленным нападением".

Нападающий скрылся с места преступления на велосипеде через Центральный парк, а позже уехал из города на автобусе.

В понедельник Маньоне предстал перед судом в городе Холлидейсберг, штат Пенсильвания, где его обвиняют в фальсификации, ношении оружия без лицензии и предоставлении фальшивых документов правоохранительным органам.

Полицейские сообщили, что у Маньоне нашли несколько поддельных удостоверений личности, американский паспорт и "глушитель", соответствующий пистолету, использованному для убийств.

Среди вещей задержанного также нашли трехстраничный рукописный манифест, осуждающий медицинские страховые компании. На гильзах от пуль, найденных на месте преступления, было написано "triple D" – deny, defense, depose – формулировки, которыми критики системы описывают стратегию отказа страховщиков от выплат.

В Нью-Йорке осуждение за убийство второй степени предусматривает наказание от 15 до 25 лет до пожизненного заключения.