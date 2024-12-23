Убийство гендиректора UnitedHealth в Нью-Йорке. Главный подозреваемый отрицает вину

Луиджи Манджоне заявил о невиновности по делу об убийстве CEO UnitedHealthcare. Ему грозит пожизненное заключение или смертная казнь

Фото: EPA / JUSTIN LANE

26-летний Луиджи Манджоне, обвиняемый в смертельном нападении на генерального директора UnitedHealthcare Брайана Томпсона, заявил в суде на Манхэттене о своей невиновности в обвинениях в убийстве и терроризме, пишет CNN.

Судебное заседание стало первой возможностью Луиджи Манджоне официально ответить на обвинения, выдвинутые окружной прокуратурой Манхэттена. Прокуратура предъявила ему 11 обвинений, среди которых: убийство первой степени, два обвинения в убийстве второй степени, обвинения, связанные с оружием и подделкой документов.

Адвокат Манджоне выразила обеспокоенность по поводу объективности суда, ссылаясь на чрезмерную публичность и давление. Она отметила, что присутствие мэра Нью-Йорка Эрика Адамса во время экстрадиции Манджоне из Пенсильвании в Манхэттен лишь добавило резонанс.

Судья Грегори Карро заверил, что процесс будет справедливым, а выбор присяжных — тщательным. Следующее слушание назначено на 21 февраля.

Обстоятельства дела

Манджоне был задержан 9 декабря в Пенсильвании после недельного розыска. В его рюкзаке был найден 3D-напечатанный пистолет с глушителем и поддельные удостоверения. Оружие, по словам полиции, соответствует использовавшемуся во время убийства Томпсона.

Расследование указывает на то, что Манджоне, выпускник элитного университета, был мотивирован ненавистью к корпоративной Америке и страховым компаниям. В его блокноте, найденном во время ареста, содержались записи, демонстрирующие планы по "символическому устранению" исполнительного директора компании.

Записи в блокноте, датируемые августом, раскрывают длительную подготовку к нападению. Манджоне писал, что его цель – "страховая отрасль", которая, по его словам, "соответствует всем критериям".

Манджоне может получить пожизненное заключение по обвинениям на уровне штата или смертную казнь по федеральным обвинениям. Решение об этом будет принято после консультаций с генеральным прокурором США.

Томпсон, 50-летний генеральный директор UnitedHealth, был застрелен утром 4 декабря вблизи гостиницы Hilton, когда он шел на ежегодную конференцию для инвесторов. Полиция Нью-Йорка назвала инцидент "дерзким и целенаправленным нападением".

Нападающий скрылся с места преступления на велосипеде через Центральный парк, а позже уехал из города на автобусе.