Баффет купил 5 миллионов акций UnitedHealth на $1,57 млрд – поддержал компанию в кризис

Фото: Уоррен Баффет / EPA

Миллиардер Уоррен Баффет через свою компанию Berkshire Hathaway приобрел 5 миллионов акций американского медицинского конгломерата UnitedHealth Group на сумму около $1,57 млрд. Об этом пишет Reuters.

В течение последнего года акции UnitedHealth потеряли почти 40% своей стоимости из-за высоких расходов на здравоохранение и изменений в государственных программах возмещения, которые повлияли на страховые и медицинские подразделения компании.

Несмотря на краткосрочные проблемы, новость об инвестициях Баффета и покупке акций другими крупными хедж-фондами свидетельствует, что инвесторы видят в UnitedHealth долгосрочную ценность.

В то же время аналитики предупреждают, что процесс восстановления UnitedHealth может быть длительным из-за ожидаемых миллиардных дополнительных расходов на медицину.

После объявления о сделке акции выросли на 13,9% до $309,14, что может стать лучшим однодневным ростом с октября 2008 года.

За последние два года компания сталкивалась с рядом проблем: кибератакой на ее технологическое подразделение, убийством руководителя страховой службы в декабре и федеральным расследованием в отношении государственных страховых планов.

Кроме Баффета, акции компании также купили другие крупные фонды, включая Appaloosa Management, Lone Pine Capital и Two Sigma Investments.