Зарплата в "Армії відновлення" у прифронтових регіонах зросла до 16 000 грн
Кабінет міністрів вирішив підвищити на 33% оплату за виконання суспільно корисних робіт у прифронтових регіонах – замість 12 000 грн почнуть платити 16 000 грн, повідомила Державна служба зайнятості.
Крім того, уряд дозволив залучати до них пенсіонерів віком до 70 років, тоді як раніше участь могли брати тільки офіційно зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені громадяни без постійної зайнятості. Завдяки ухваленим змінам буде залучена більша кількість працівників.
Участь у суспільно корисних роботах для працівників є добровільною.
Зміни стосуються тільки прифронтових територій, в інших регіонах України оплату праці та умови не переглядали.
- Безробітних почали залучати до суспільно корисних робіт з осені 2022 року, проєкт отримав назву "Армія відновлення". Спочатку розмір оплати такої праці у разі виконання норми був встановлений на рівні 6700 грн, у 2024 році його підвищили до 12 000 грн.
- Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше це розбір завалів, розчищення доріг, розвантаження гуманітарної допомоги, надання соціальних послуг біженцям, плетіння маскувальних сіток чи консервування продукції для Збройних Сил України, облаштування блокпостів і укриттів, заготівля дров тощо.
