Прем'єр Бельгії віджартувався про "поїздку на свою дачу в Санкт-Петербурзі" після саміту ЄС

Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер пожартував після саміту Євросоюзу, на якому не було ухвалено рішення щодо використання заморожених активів РФ, що тепер "поїде на дачу у Санкт-Петербург". Трансляцію вів аудіовізуальний портал ЄС.

Так він відреагував на статтю видання Politico із заголовком "Як Бельгія стала найціннішим активом Росії".

"Politico, ви опублікували кілька дуже гарних статей із дуже гарними заголовками, стверджуючи, що я був найціннішим активом Росії. Мені дуже подобається ця стаття. Я запам'ятаю її", – сказав він.

За словами де Вевера, ЄС ухвалив рішення, попри те, що три країни (Угорщина, Словаччина та Чехія) не захотіли брати участь.

"Але ми досягли успіху. Це добре. Але тепер мені потрібно поїхати до моєї дачі в Санкт-Петербурзі, де, мій сусід, звати Депардьє, а через дорогу – Асад. І я думаю, що можу стати мером того маленького села. Можливо, це може бути ваш заголовок", – сказав політик, наголосивши, що це був сарказм.

