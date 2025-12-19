Прем'єр Бельгії віджартувався про "поїздку на свою дачу в Санкт-Петербурзі" після саміту ЄС
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер пожартував після саміту Євросоюзу, на якому не було ухвалено рішення щодо використання заморожених активів РФ, що тепер "поїде на дачу у Санкт-Петербург". Трансляцію вів аудіовізуальний портал ЄС.
Так він відреагував на статтю видання Politico із заголовком "Як Бельгія стала найціннішим активом Росії".
"Politico, ви опублікували кілька дуже гарних статей із дуже гарними заголовками, стверджуючи, що я був найціннішим активом Росії. Мені дуже подобається ця стаття. Я запам'ятаю її", – сказав він.
За словами де Вевера, ЄС ухвалив рішення, попри те, що три країни (Угорщина, Словаччина та Чехія) не захотіли брати участь.
"Але ми досягли успіху. Це добре. Але тепер мені потрібно поїхати до моєї дачі в Санкт-Петербурзі, де, мій сусід, звати Депардьє, а через дорогу – Асад. І я думаю, що можу стати мером того маленького села. Можливо, це може бути ваш заголовок", – сказав політик, наголосивши, що це був сарказм.
- На порядку денному саміту ЄС було два можливі механізми фінансової підтримки: залучення 90 млрд євро через бюджет Євросоюзу або надання так званого репараційного кредиту з використанням російських активів.
- Лідери ЄС на саміті ухвалили рішення про підтримку України в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки. Гроші для України будуть залучені на ринках капіталу з використанням механізму запозичень. Чехія, Угорщина і Словаччина не братимуть участі у цьому механізмі.
- За інформацією Reuters, лідери ЄС хочуть, щоб Україна почала отримувати фінансову підтримку через цей кредит, зокрема й на свої військові потреби, з другого кварталу 2026 року.
