Премьер Бельгии отшутился о "поездке на свою дачу в Санкт-Петербурге" после саммита ЕС

Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пошутил после саммита Евросоюза, на котором не было принято решение об использовании замороженных активов РФ, что теперь "поедет на дачу в Санкт-Петербург". Трансляцию вел аудиовизуальный портал ЕС.

Так он отреагировал на статью издания Politico с заголовком "Как Бельгия стала самым ценным активом России".

"Politico, вы опубликовали несколько очень хороших статей с очень красивыми заголовками, утверждая, что я был самым ценным активом России. Мне очень нравится эта статья. Я запомню ее", – сказал он.

По словам де Вевера, ЕС принял решение, несмотря на то, что три страны (Венгрия, Словакия и Чехия) не захотели участвовать.

"Но мы добились успеха. Это хорошо. Но теперь мне нужно поехать на мою дачу в Санкт-Петербурге, где мой сосед, зовут Депардье, а через дорогу – Асад. И я думаю, что могу стать мэром той маленькой деревни. Возможно, это может быть ваш заголовок", – сказал политик, подчеркнув, что это был сарказм.

