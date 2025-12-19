Премьер Бельгии отшутился о "поездке на свою дачу в Санкт-Петербурге" после саммита ЕС
Премьер-министр Бельгии Барт де Вевер пошутил после саммита Евросоюза, на котором не было принято решение об использовании замороженных активов РФ, что теперь "поедет на дачу в Санкт-Петербург". Трансляцию вел аудиовизуальный портал ЕС.
Так он отреагировал на статью издания Politico с заголовком "Как Бельгия стала самым ценным активом России".
"Politico, вы опубликовали несколько очень хороших статей с очень красивыми заголовками, утверждая, что я был самым ценным активом России. Мне очень нравится эта статья. Я запомню ее", – сказал он.
По словам де Вевера, ЕС принял решение, несмотря на то, что три страны (Венгрия, Словакия и Чехия) не захотели участвовать.
"Но мы добились успеха. Это хорошо. Но теперь мне нужно поехать на мою дачу в Санкт-Петербурге, где мой сосед, зовут Депардье, а через дорогу – Асад. И я думаю, что могу стать мэром той маленькой деревни. Возможно, это может быть ваш заголовок", – сказал политик, подчеркнув, что это был сарказм.
- На повестке дня саммита ЕС было два возможных механизма финансовой поддержки: привлечение 90 млрд евро через бюджет Евросоюза или предоставление так называемого репарационного кредита с использованием российских активов.
- Лидеры ЕС на саммите приняли решение о поддержке Украины в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы. Деньги для Украины будут привлечены на рынках капитала с использованием механизма заимствований. Чехия, Венгрия и Словакия не будут участвовать в этом механизме.
- По информации Reuters, лидеры ЕС хотят, чтобы Украина начала получать финансовую поддержку через этот кредит, в том числе и на свои военные нужды, со второго квартала 2026 года.
