Reuters узнал новые детали плана ЕС по кредиту Украине

Украина может получить финансовую поддержку из замороженных активов РФ со второго квартала 2026 года

Глава Совета ЕС Антониу Кошта (справа) и премьер-министр Бельгии Барт де Вевер (слева) во время саммита Совета ЕС в Брюсселе, Бельгия, 18 декабря 2025 года (фото - EPA)

Лидеры Европейского Союза обратятся к институтам ЕС с просьбой срочно создать условия для предоставления "репарационного кредита", обеспеченного замороженными активами России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект плана ЕС.

Агентство отмечает, что документ еще может измениться.

В проекте приведены несколько условий такого кредита. Среди них – полное соблюдение договорных обязательств владельцев активов, а также требование о том, чтобы предоставляемые средства были направлены на поддержку оборонной промышленности как Украины, так и Евросоюза.

Как следует из документа лидеры ЕС, хотят, чтобы Украина начала получать финансовую поддержку через этот кредит, в том числе и на свои военные нужды, со второго квартала 2026 года.