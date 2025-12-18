Reuters узнал новые детали плана ЕС по кредиту Украине
Лидеры Европейского Союза обратятся к институтам ЕС с просьбой срочно создать условия для предоставления "репарационного кредита", обеспеченного замороженными активами России. Об этом пишет Reuters со ссылкой на проект плана ЕС.
Агентство отмечает, что документ еще может измениться.
В проекте приведены несколько условий такого кредита. Среди них – полное соблюдение договорных обязательств владельцев активов, а также требование о том, чтобы предоставляемые средства были направлены на поддержку оборонной промышленности как Украины, так и Евросоюза.
Как следует из документа лидеры ЕС, хотят, чтобы Украина начала получать финансовую поддержку через этот кредит, в том числе и на свои военные нужды, со второго квартала 2026 года.
- 3 декабря Еврокомиссия официально предложила использовать до 210 млрд евро обездвиженных активов Центробанка РФ для оказания финансовой помощи Украине.
- 18 декабря в Брюсселе начался саммит ЕС. Лидеры стран-участниц блока должны окончательно определить судьбу российских замороженных активов и их возможное использование в качестве кредита в Украине.
