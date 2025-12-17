ЕС хочет привязать репарационный кредит Украине к принципу "покупай европейское" – Bloomberg

Фото: Depositphotos

Европейский Союз хочет привязать будущий кредит для Украины под замороженные российские активы к жесткому принципу "покупай европейское". Об этом со ссылкой на предложение, поданное государствам-членам ранее на этой неделе, пишет Bloomberg.

Версия документа не является окончательной и может быть изменена до саммита в четверг.

Согласно документу, более половины средств – до 210 млрд евро в течение пяти лет – планируют направить производителям оборонной продукции, базирующимся в Украине, ЕС и нескольких партнерах вне блока, в частности в Норвегии.

Участие других стран будет ограничено и жестко регулироваться. Это означает, что возможности Украины использовать заем на покупку американского вооружения сузятся.

"Документ все еще оставляет Киеву определенную гибкость, если определенное военное оборудование срочно требуется и не может быть приобретено в рамках этих правил", – пишет агентство.

Bloomberg отмечает, что ЕС стремится к более глубокой интеграции с оборонной промышленностью Украины, чтобы возродить собственную промышленную оборонную базу и использовать огромный военный опыт страны после почти четырех лет полномасштабной войны. В Брюсселе считают, что Украина и ее оборонная промышленность являются ключевым элементом защиты Европы от России.

Кредит будет предоставляться при условии соблюдения демократических процедур и реальной борьбы с коррупцией. Выполнение этих требований будут регулярно проверять институты ЕС.

Европейская комиссия, исполнительный орган блока, получит полномочия вмешиваться в рынок, требуя от оборонных производителей ЕС предоставлять приоритет заказам из Украины, а также накладывать штрафы за несоблюдение этого требования.

В документе также содержится призыв к государствам-членам денонсировать, отозвать или разорвать двусторонние инвестиционные договоры с Россией ввиду "систематического игнорирования" страной своих обязательств.