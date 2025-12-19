"Вперше за 30 років". Світовий банк надасть $30 млн на дошкільну освіту в Україні
Олена Кравченко
Редакторка новин LIGA.net
Світовий банк виділив $30 млн на розвиток дошкільної освіти в Україні. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.
Йдеться про ініціативу First Steps Forward, яка пріоритезує дошкілля. Грант передбачає додаткове фінансування для програми LEARN ("Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні").
Гроші спрямують на:
- переоснащення та відкриття 500 локацій надання послуг дошкільної освіти;
- обладнання для групових приміщень та укриттів;
- комп'ютерне та технічне оснащення;
- підтримку професійного розвитку педагогів дошкільної освіти з фокусом на освіту для дітей з особливими освітніми потребами;
- підтримку громад у впровадженні місцевих стратегій розвитку дошкільної освіти.
Угоду про надання гранту підписали міністр Оксен Лісовий та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.
"Вперше за понад 30 років дошкілля отримує таку комплексну й масштабну підтримку", – зазначив Лісовий.
- 19 грудня Україна отримала понад $125 млн пільгового фінансування в межах проєктів Світового банку на підтримку освіти та охорони здоров’я. Зокрема, за проєктом LEARN уряд отримав $105,7 млн.
Коментарі (0)