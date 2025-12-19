"Вперше за 30 років". Світовий банк надасть $30 млн на дошкільну освіту в Україні

Грант від Світового банку спрямують на переоснащення та відкриття 500 локацій дошкільної освіти, обладнання укриттів та інше

Фото пресслужби Міносвіти

Світовий банк виділив $30 млн на розвиток дошкільної освіти в Україні. Про це повідомило Міністерство освіти і науки України.

Йдеться про ініціативу First Steps Forward, яка пріоритезує дошкілля. Грант передбачає додаткове фінансування для програми LEARN ("Підвищення доступності та стійкості освіти в умовах кризи в Україні").

Гроші спрямують на:

переоснащення та відкриття 500 локацій надання послуг дошкільної освіти;

обладнання для групових приміщень та укриттів;

комп'ютерне та технічне оснащення;

підтримку професійного розвитку педагогів дошкільної освіти з фокусом на освіту для дітей з особливими освітніми потребами;

підтримку громад у впровадженні місцевих стратегій розвитку дошкільної освіти.

Угоду про надання гранту підписали міністр Оксен Лісовий та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

"Вперше за понад 30 років дошкілля отримує таку комплексну й масштабну підтримку", – зазначив Лісовий.