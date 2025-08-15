Зарплата в "Армии восстановления" в прифронтовых регионах выросла до 16 000 грн
Кабинет министров решил повысить на 33% оплату за выполнение общественно полезных работ в прифронтовых регионах – вместо 12 000 грн начнут платить 16 000 грн, сообщила Государственная служба занятости.
Кроме того, правительство разрешило привлекать к ним пенсионеров в возрасте до 70 лет, тогда как ранее участие могли принимать только официально зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные граждане без постоянной занятости. Благодаря принятым изменениям будет привлечено большее количество работников.
Участие в общественно полезных работах для работников является добровольным.
Изменения касаются только прифронтовых территорий, в других регионах Украины оплату труда и условия не пересматривали.
- Безработных начали привлекать к общественно полезным работам с осени 2022 года, проект получил название "Армия восстановления". Сначала размер оплаты такого труда в случае выполнения нормы был установлен на уровне 6700 грн, в 2024 году его повысили до 12 000 грн.
- Виды общественно полезных работ зависят от потребностей конкретного региона. Чаще всего это разбор завалов, расчистка дорог, разгрузка гуманитарной помощи, предоставление социальных услуг беженцам, плетение маскировочных сеток или консервирование продукции для Вооруженных Сил Украины, обустройство блокпостов и укрытий, заготовка дров и т.д.
