Зарплата в "Армии восстановления" в прифронтовых регионах выросла до 16 000 грн

Фото: Волынская ОГА

Кабинет министров решил повысить на 33% оплату за выполнение общественно полезных работ в прифронтовых регионах – вместо 12 000 грн начнут платить 16 000 грн, сообщила Государственная служба занятости.

Кроме того, правительство разрешило привлекать к ним пенсионеров в возрасте до 70 лет, тогда как ранее участие могли принимать только официально зарегистрированные безработные и внутренне перемещенные граждане без постоянной занятости. Благодаря принятым изменениям будет привлечено большее количество работников.

Участие в общественно полезных работах для работников является добровольным.

Изменения касаются только прифронтовых территорий, в других регионах Украины оплату труда и условия не пересматривали.