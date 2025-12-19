Нацбанк анонсировал изменение ипотечной программы "єОселя" с 2026 года
Национальный банк Украины заявил о запланированной трансформации государственной ипотечной программы "єОселя". Новая модель должна заработать в начале 2026 года, говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.
Действующая модель єОселі предусматривает, что государство через Украинскую финансовую жилищную компанию (Укрфинжитло) дает банкам деньги, которые те используют для ипотечного кредитования под 3% для льготных категорий или под 7% для широкого круга клиентов. За это банки получают фиксированную комиссию. Не позднее чем через три года Укрфинжитло должно выкупить ипотечные портфели у банков.
Национальный банк давно критикует такую модель как финансово неустойчивую, хотя и признает ее важность для поддержки ипотеки во время войны. Действующая модель єОселі сложно масштабируется и перекладывает кредитные риски с банков на государство. Кроме того, массовое субсидирование ипотеки сдерживает развитие рыночных кредитных продуктов.
В июне 2025 года Укрфинжитло в своей стратегии предусматривало возможность обновления єОселі.
Похожая на действующую модель сохранится для льготных категорий населения или для приобретения единственного жилья в возрасте до трех лет.
Для других категорий заемщиков банки самостоятельно будут предоставлять ипотеку, а Укрфинжитло будет платить банкам более высокую комиссию и через три года выкупать ипотеки.
Также запустится новая компенсационная модель для внутренне перемещенных лиц и ветеранов или в случае покупки единственного жилья, старше трех лет. Клиенты будут платить 7% или 10% в течение первых лет кредита. Банки будут получать компенсацию от Укрфинжитло, но эти кредиты будут оставаться в портфеле банков.
Независимо от модели поддержки уменьшится площадь допустимого жилья для двух человек: квартир – до 52,5 кв. м, домов – до 62,5 кв. м и дополнительно 21 кв. м для каждого следующего члена семьи.
"Новый формат программы позволит охватить поддержкой больший объем ипотек без дополнительных ресурсов и создать стимулы для кредитования на рыночных условиях. Обновление государственной поддержки планируется в начале 2026 года. Сейчас идет диалог о финансировании новой модели международными донорами", – заявил НБУ.
По подсчетам Нацбанка, нынешняя рыночная стоимость ипотеки составляет около 18%. При такой ставке чистый доход домохозяйства должен составлять не менее 80 000 грн в месяц, чтобы долговая нагрузка была приемлемой для приобретения квартиры площадью 60 кв. м. Это в полтора раза выше, чем средняя зарплата у семьи с двумя занятыми лицами.
- За три года действия программы "єОселя" более 22 000 семей приобрели жилье на льготных условиях. 12 декабря Кабинет министров решил докапитализировать Укрфинжитло еще на 30 млрд грн, что позволит воспользоваться программой еще 18 000 семьям.
