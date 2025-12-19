Нацбанк анонсировал изменение ипотечной программы "єОселя" с 2026 года

Фото: Depositphotos

Национальный банк Украины заявил о запланированной трансформации государственной ипотечной программы "єОселя". Новая модель должна заработать в начале 2026 года, говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности.

Действующая модель єОселі предусматривает, что государство через Украинскую финансовую жилищную компанию (Укрфинжитло) дает банкам деньги, которые те используют для ипотечного кредитования под 3% для льготных категорий или под 7% для широкого круга клиентов. За это банки получают фиксированную комиссию. Не позднее чем через три года Укрфинжитло должно выкупить ипотечные портфели у банков.

Читайте также Крутое пике. Почему в Киеве резко подешевела аренда квартир

Национальный банк давно критикует такую модель как финансово неустойчивую, хотя и признает ее важность для поддержки ипотеки во время войны. Действующая модель єОселі сложно масштабируется и перекладывает кредитные риски с банков на государство. Кроме того, массовое субсидирование ипотеки сдерживает развитие рыночных кредитных продуктов.

В июне 2025 года Укрфинжитло в своей стратегии предусматривало возможность обновления єОселі.

Похожая на действующую модель сохранится для льготных категорий населения или для приобретения единственного жилья в возрасте до трех лет.

Для других категорий заемщиков банки самостоятельно будут предоставлять ипотеку, а Укрфинжитло будет платить банкам более высокую комиссию и через три года выкупать ипотеки.

Также запустится новая компенсационная модель для внутренне перемещенных лиц и ветеранов или в случае покупки единственного жилья, старше трех лет. Клиенты будут платить 7% или 10% в течение первых лет кредита. Банки будут получать компенсацию от Укрфинжитло, но эти кредиты будут оставаться в портфеле банков.

Независимо от модели поддержки уменьшится площадь допустимого жилья для двух человек: квартир – до 52,5 кв. м, домов – до 62,5 кв. м и дополнительно 21 кв. м для каждого следующего члена семьи.

"Новый формат программы позволит охватить поддержкой больший объем ипотек без дополнительных ресурсов и создать стимулы для кредитования на рыночных условиях. Обновление государственной поддержки планируется в начале 2026 года. Сейчас идет диалог о финансировании новой модели международными донорами", – заявил НБУ.

По подсчетам Нацбанка, нынешняя рыночная стоимость ипотеки составляет около 18%. При такой ставке чистый доход домохозяйства должен составлять не менее 80 000 грн в месяц, чтобы долговая нагрузка была приемлемой для приобретения квартиры площадью 60 кв. м. Это в полтора раза выше, чем средняя зарплата у семьи с двумя занятыми лицами.