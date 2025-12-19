Нацбанк анонсував зміну іпотечної програми "єОселя" з 2026 року

Оновлену модель державної іпотеки планують запустити на початку 2026 року, кошти шукають у міжнародних донорів

Фото: Depositphotos

Національний банк України заявив про заплановану трансформацію державної іпотечної програми "єОселя". Нова модель має запрацювати на початку 2026 року, йдеться у звіті НБУ про фінансову стабільність.

Чинна модель єОселі передбачає, що держава через Українську фінансову житлову компанію (Укрфінжитло) дає банкам гроші, які вони використвують для іпотечного кредитування під 3% для пільгових категорій або під 7% для широкого кола клієнтів. За це банки отримують фіксовану комісію. Не пізніше ніж через три роки Укрфінжитло має викупити іпотечні портфелі в банків.

Національний банк, давно критикує таку модель як фінансово нестійку, хоча й визнає її важливість для підтримки іпотеки під час війни. Чинна модель єОселі складно масштабується та перекладає кредитні ризики з банків на державу. Крім того, масове субсидування іпотеки стримує розвиток ринкових кредитних продуктів.

У червні 2025 року Укрфінжитло у своїй стратегії передбачило можливість оновлення єОселі.

Подібна до чинної модель збережеться для пільгових категорій населення або для придбання єдиного житла віком до трьох років.

Для інших категорій позичальників банки самостійно надаватимуть іпотеку, а Укрфінжитло сплачуватиме банкам вищу комісію і через три роки викуповуватиме іпотеки.

Також запуститься нова компенсаційна модель для внутрішньо переміщених осіб і ветеранів або ж у разі купівлі єдиного житла, старшого за три роки. Клієнти сплачуватимуть 7% або 10% протягом перших років кредиту. Банки отримуватимуть компенсацію від Укрфінжитла, але ці кредити залишатимуться в портфелі банків.

Незалежно від моделі підтримки зменшиться площа допустимого житла для двох осіб: квартир – до 52,5 кв. м, будинків – до 62,5 кв. м і додатково 21 кв. м для кожногонаступного члена сім'ї.

"Новий формат програми дасть змогу охопити підтримкою більший обсяг іпотек без додаткових ресурсів і створити стимули для кредитування на ринкових умовах. Оновлення державної підтримки планується на початку 2026 року. Нині триває діалог про фінансування нової моделі міжнародними донорами", – заявив НБУ.

За підрахунками Нацбанку, теперішня ринкова вартість іпотеки становить близько 18%. За такої ставки чистий дохід домогосподарства має становити принаймні 80 000 грн на місяць, щоб боргове навантаження було прийнятним для придбання квартири площею 60 кв. м. Це в півтора раза вище, ніж середня зарплата в родини з двома зайнятими особами.