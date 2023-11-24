RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Син Крістін Лагард не послухав матір і втратив вкладені в криптовалюту гроші

Этот материал также доступен на русском
24.11.2023, 15:53
Син Крістін Лагард не послухав матір і втратив вкладені в криптовалюту гроші - Фото
Крістін Лагард (Фото: EPA / Olivier Matthys)

Глава Європейського центрального банку, колишня директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зізналась, що її син втратив вкладені в криптовалюту гроші. Про це вона розказала у п'ятницю на зустрічі зі студентами у Франкфурті-на-Майні, пише Reuters.

Підписуйтесь на LIGA.Бізнес в Telegram: коротко про важливе

Лагард давно виступає проти криптовалют, називаючи їх спекулятивним і непотрібним інструментом, яким часто користуються злочинці для здійснення незаконної діяльності.

"Він мене проігнорував, це його право, і потім втратив майже всі гроші, які інвестував. Там було небагато, але він втратив усе, близько 60% збережень. Тож коли я знову з ним про це поговорила, він неохоче визнав, що я мала рацію", – розказала Лагард.

Вона має двоє синів, обидвом більше як 30 років.

ЄЦБ виступає за глобальне регулювання криптоактивів для захисту користувачів та закриття лазівок, які використовуються злочинцями.

"Як ви вже могли зрозуміти, я дуже невисокої думки про криптовалюти. Люди вільні вкладати свої гроші куди хочуть, спекулювати скільки хочуть, але вони не повинні мати свободу брати участь у торгівлі та бізнесі, які переслідуються кримінально", – сказала глава ЄЦБ.

Андрій Водяний
криптовалютаЄЦБкрістін лагард
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 