Син Крістін Лагард не послухав матір і втратив вкладені в криптовалюту гроші

Глава Європейського центрального банку, колишня директорка Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард зізналась, що її син втратив вкладені в криптовалюту гроші. Про це вона розказала у п'ятницю на зустрічі зі студентами у Франкфурті-на-Майні, пише Reuters.

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Лагард давно виступає проти криптовалют, називаючи їх спекулятивним і непотрібним інструментом, яким часто користуються злочинці для здійснення незаконної діяльності.

"Він мене проігнорував, це його право, і потім втратив майже всі гроші, які інвестував. Там було небагато, але він втратив усе, близько 60% збережень. Тож коли я знову з ним про це поговорила, він неохоче визнав, що я мала рацію", – розказала Лагард.

Вона має двоє синів, обидвом більше як 30 років.

ЄЦБ виступає за глобальне регулювання криптоактивів для захисту користувачів та закриття лазівок, які використовуються злочинцями.

"Як ви вже могли зрозуміти, я дуже невисокої думки про криптовалюти. Люди вільні вкладати свої гроші куди хочуть, спекулювати скільки хочуть, але вони не повинні мати свободу брати участь у торгівлі та бізнесі, які переслідуються кримінально", – сказала глава ЄЦБ.