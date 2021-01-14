"Спекулятивный актив". Глава ЕЦБ призвала регулировать Биткойн
Криптовалюту Bitcoin необходимо глобально регулировать из-за случаев спекуляции и отмывания денег с его помощью. Об этом сообщила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард в интервью Reuters.
"Для тех, кто думал, что это (Биткойн, – ред.) может стать валютой: ужасно сожалею, но это очень спекулятивный актив, который вел забавные дела и занимался интересной, абсолютно предосудительной деятельностью по отмыванию денег", – заявила Лагард.
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Лагард не привела конкретных примеров дел об отмывании денег. Она считает, что по этому поводу проводились уголовные расследования.
"Должно быть регулирование. Это должно применяться и согласовываться на глобальном уровне, потому что, если будет лазейка, она будет использована", – отметила Лагард.
По ее словам, инициатива регулирования Биткойна может быть создана в рамках группы G7, расширена сначала до стран G20.
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