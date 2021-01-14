Биткоин подскочил на $4000 после утверждения импичмента Трампу
14.01.2021, 10:50
Фото: depositphotos.com
Цена криптовалюты Bitcoin вновь превысила $38 000. Курс биткоина начал активно расти после того, как палата представителей конгресса США утвердила второй импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу.
За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%.
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По состоянию на 10:55 по Киеву курс биткоин составляет $38 461. Капитализация биткоина вновь превысила $700 млрд, доля на рынке достигла 68,3%, по данным Сoingecko.
- В конце июля 2020 года стоимость Биткойна начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.
- 17 ноября Биткойн вырос до $17 000 впервые за два года. Уже на следующий день курс Bitcoin превысил $18 000 и обновил максимум декабря 2017 года.
- 26 ноября курс Биткойн обвалился на $2000 за день. О причинах читайте тут.
- 21 декабря цена Bitcoin превысила отметку $24 000, тем самым обновив исторический максимум.
- Уже 3 января 2021 года Bitcoin впервые превысил $34 300.
- 7 января Bitcoin впервые достиг $40 000. После этого криптовалюта начала дешеветь.
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21.12.20 11:30
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