Биткоин подскочил на $4000 после утверждения импичмента Трампу

Цена криптовалюты Bitcoin вновь превысила $38 000. Курс биткоина начал активно расти после того, как палата представителей конгресса США утвердила второй импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу.

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%.

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По состоянию на 10:55 по Киеву курс биткоин составляет $38 461. Капитализация биткоина вновь превысила $700 млрд, доля на рынке достигла 68,3%, по данным Сoingecko.

В конце июля 2020 года стоимость Биткойна начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.

17 ноября Биткойн вырос до $17 000 впервые за два года. Уже на следующий день курс Bitcoin превысил $18 000 и обновил максимум декабря 2017 года.

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21.12.20 11:30

Наталия Софиенко

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