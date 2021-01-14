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Биткоин подскочил на $4000 после утверждения импичмента Трампу

14.01.2021, 10:50
Биткоин подскочил на $4000 после утверждения импичмента Трампу - Фото
Фото: depositphotos.com

Цена криптовалюты Bitcoin вновь превысила $38 000. Курс биткоина начал активно расти после того, как палата представителей конгресса США утвердила второй импичмент действующему президенту страны Дональду Трампу.

За прошедшие сутки криптовалюта подорожала на 13%.

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По состоянию на 10:55 по Киеву курс биткоин составляет $38 461. Капитализация биткоина вновь превысила $700 млрд, доля на рынке достигла 68,3%, по данным Сoingecko.

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