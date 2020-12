Роберт Кийосаки купил биткоины: прогнозирует рост курса до $50 000

Курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin поднимется до $50 000 за "монету". Об этом на своей странице в Twitter написал экономист и автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки.

Он сообщил, что инвестировал в биткоин и призвал поступить аналогичным образом, пока она стоит дешевле $20 000.

Кийосаки считает, что курс биткоина будет расти из-за притока на крипторынок институциональных инвесторов. Кроме того, по его мнению, на курс положительно повлияют экономические проблемы в США.

Экономист уверен в "ярком будущем" для биткоина, золота, серебра и бизнеса.

"Рад, что купил биткоин. Следующая остановка $50 000... Если вы упустили биткоин, покупайте серебро… Яркое будущее ждет золото, серебро, биткоин и предпринимателей", – написал Кийосаки.

Glad I bought Bitcoin. Next stop $50 k. Wall of institutional money coming 2021. Buy below $20 k. If you missed Bitcoin, buy silver. Silver set to move due to AOC’s Green New Deal. America in trouble. Future bright for gold silver Bitcoin and entrepreneurs.