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Роберт Кийосаки купил биткоины: прогнозирует рост курса до $50 000

14.12.2020, 15:36
Роберт Кийосаки купил биткоины: прогнозирует рост курса до $50 000 - Фото
Фото: depositphotos.com

Курс самой популярной криптовалюты в мире Bitcoin поднимется до $50 000 за "монету". Об этом на своей странице в Twitter написал экономист и автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки.

Он сообщил, что инвестировал в биткоин и призвал поступить аналогичным образом, пока она стоит дешевле $20 000.

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Кийосаки считает, что курс биткоина будет расти из-за притока на крипторынок институциональных инвесторов. Кроме того, по его мнению, на курс положительно повлияют экономические проблемы в США.

Экономист уверен в "ярком будущем" для биткоина, золота, серебра и бизнеса.

"Рад, что купил биткоин. Следующая остановка $50 000... Если вы упустили биткоин, покупайте серебро… Яркое будущее ждет золото, серебро, биткоин и предпринимателей", – написал Кийосаки.

Ранее Кийосаки уже призывал инвестировать в биткоин и драгоценные металлы. Он заявлял, что для биткоина, золота и серебра наступают "великие времена".

По состоянию на 15:30 биткоин стоит около $19 100.

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Юрий Тарасовский
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