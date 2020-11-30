Стоимость биткоина приблизилась к $20 000

В понедельник, 30 ноября, котировки биткоина достигли уровня свыше $19 686, согласно данным сервиса Coin Desk.

На 17:20 по Киеву стоимость монеты немного опустилась, но все равно находится на высокой отметке – $19 678.

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Предыдущее максимальное значение агрегатор криптовалютных данных зафиксировал 16 декабря 2017 года — $19 665,39.

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Абсолютный рекорд стоимости биткоина был зафиксирован 17 декабря 2017 года, когда цена за монету составила $20 089. Но после этого последовало стремительное падение цены криптовалюты и спустя год — 15 декабря 2018 года, биткоин торговался уже по $3126.

В конце июля стоимость биткоина начала расти и за два дня выросла на $1900. Тогда цена криптовалюты превысила $11 000. В мае-июле его цена колебалась на отметке $9100.

Стоимость криптовалюты биткоин в субботу, 31 октября, выросла примерно на 5%, превысив отметку в $14 000, и побила курс января 2018 года.

17 ноября биткоин пересек отметку $17 000.

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Наталия Софиенко

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