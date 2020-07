Биткоин возвращается. Цена уже выше $ 11 000

С начала недели цена биткоина выросла на $1 900 и во вторник превысила отметку в $11 000. Спрос на криптовалюту вызван поисками инвесторов "тихой гавани" на фоне слабеющего американского доллара и снятием некоторых ограничений для виртуальных валют в США, пишет Forbes.

Стоимость биткоина на протяжении последних трех месяцев колебалась на отметке $9100, напоминает издание. Цена начала расти после того, как на прошлой неделе Федеральное агентство по контролю деятельности банков (Office of comptroller of the currency) разрешил американским банкам предоставлять услуги депозитария по хранению криптовалюты частных клиентов.

Этот шаг открывает возможность для крупных инвестфондов увеличивать инвестиции в криптовалюты.

Второй причиной возникшего ажиотажа вокруг биткоина Forbes называет общую нестабильность на глобальном финансовом рынке. Инвесторы сомневаются, что пакет финансовой помощи американского правительства на общую сумму $4 трлн поможет полностью восстановить экономику США.

Государственные расходы приведут только к ослаблению доллара, что негативно отразится и на других валютах. Поэтому для сохранения капитала необходимы "тихие гавани", такие как золото и криптовалюты.

По прогнозу опрошенных изданием аналитиков, в ближайшие недели стоит ожидать роста цены биткоина до отметки в $13 800.

Роман Брыль

