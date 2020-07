Американским банками разрешили хранить криптовалюту клиентов

Федеральное агентство по контролю деятельности банков Office of comptroller of the currency разрешил американским банкам предоставлять услуги депозитария по хранению криптовалюты частных клиентов. Об этом говорится в письме регулятора.

Ранее функции криптодепозитариев исполняли только хедж-фонды и несколько независимых депозитариев, в чьи обязанности входило страхование и хранение криптоактивов клиентов, а также ключей к криптокошелькам. По данным компании Gemini, на конец 2019 года в депозитариях хранилось криптовалюты на $1 млрд.

"Новая услуга позволит банкам усовершенствовать систему защиты активов клиентов, в том числе и криптовалюты, которой владеют десятки миллионов американцев", - объяснил руководитель Офиса Брайн Брукс.

На данном этапе функции криптовалютного депозитария могут исполнять только национальные банки США и федеральные кредитные организации. Также власти отдельных штатов могут выдавать разрешения для работающих на территории штата банков открывать депозитарные отделения для хранения криптовалютных активов, говорится в сообщении.

Роман Брыль

