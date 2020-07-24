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Американским банками разрешили хранить криптовалюту клиентов

24.07.2020, 14:54
Американским банками разрешили хранить криптовалюту клиентов - Фото
Фото: depositphotos.com

Федеральное агентство по контролю деятельности банков Office of comptroller of the currency разрешил американским банкам предоставлять услуги депозитария по хранению криптовалюты частных клиентов. Об этом говорится в письме регулятора. 

Ранее функции криптодепозитариев исполняли только хедж-фонды и несколько независимых депозитариев, в чьи обязанности входило страхование и хранение криптоактивов клиентов, а также ключей к криптокошелькам. По данным компании Gemini, на конец 2019 года в депозитариях хранилось криптовалюты на $1 млрд. 

"Новая услуга позволит банкам усовершенствовать систему защиты активов клиентов, в том числе и криптовалюты, которой владеют десятки миллионов американцев", - объяснил руководитель Офиса Брайн Брукс.

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На данном этапе функции криптовалютного депозитария могут исполнять только национальные банки США и федеральные кредитные организации. Также власти отдельных штатов могут выдавать разрешения для работающих на территории штата банков открывать депозитарные отделения для хранения криптовалютных активов, говорится в сообщении.

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Роман Брыль
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