Welt: ЕС за полгода перечислил Украине 10,1 млрд евро от замороженных активов РФ

Фото: Depositphotos

В первом полугодии 2025 года Европейский Союз перечислил Украине 10,1 млрд евро от доходов, полученных с замороженных активов Центрального банка России. Об этом пишет Welt am Sonntag со ссылкой на данные Еврокомиссии.

Деньги направляются на военные и гражданские проекты. За первую половину 2025 года Украина получила несколько траншей: в январе – 3 млрд евро, в апреле – 3,1 млрд евро, а в марте, мае, июне и июле – по 1 млрд евро ежемесячно.

Российские активы хранятся в бельгийском финансовом учреждении Euroclear. Всего ЕС заморозил российских активов на сумму около 210 млрд евро.

Некоторые политики призывают передавать Украине не только проценты, но и весь капитал.

"Пришло время напрямую использовать российские деньги для поддержки Украины или финансирования вооружений", – заявила евродепутат Мари-Агнес Штрак-Циммерман (FDP).

В то же время, по словам французского экономиста Николя Верона из аналитического центра Bruegel, подобные действия могут подорвать доверие к финансовой системе мира: "Центральные банки должны быть уверены, что их резервы за рубежом остаются нетронутыми".