Welt: ЄС за пів року перерахував Україні 10,1 млрд євро від заморожених активів РФ

Україна отримала 10,1 млрд євро прибутків від заморожених у Євросоюзі російських активів

Фото: Depositphotos

У першому півріччі 2025 року Європейський Союз перерахував Україні 10,1 млрд євро від прибутків, отриманих із заморожених активів Центрального банку Росії. Про це пише Welt am Sonntag із посиланням на дані Єврокомісії.

Гроші спрямовуються на військові та цивільні проєкти. За першу половину 2025 року Україна отримала кілька траншів: у січні – 3 млрд євро, у квітні – 3,1 млрд євро, а в березні, травні, червні та липні – по 1 млрд євро щомісяця.

Російські активи зберігаються у бельгійській фінансовій установі Euroclear. Усього ЄС заморозив російських активів на суму близько 210 млрд євро.

Деякі політики закликають передавати Україні не лише відсотки, а й увесь капітал.

"Настав час напряму використовувати російські гроші для підтримки України або фінансування озброєнь", – заявила євродепутатка Марі-Агнес Штрак-Ціммерман (FDP).

Водночас, за словами французького економіста Ніколя Верона з аналітичного центру Bruegel, подібні дії можуть підірвати довіру до фінансової системи світу: "Центральні банки повинні бути впевнені, що їхні резерви за кордоном залишаються недоторканими".