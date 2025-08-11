Євросоюз отримав 1,6 млрд євро від заморожених активів РФ. Гроші підуть Україні

Фото: Depositphotos

Європейський Союз отримав третій переказ на суму 1,6 млрд євро від заморожених активів Центрального банку Росії, що будуть надані на підтримку України. Про це у понеділок повідомила пресслужба Європейської комісії.

"Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів", – сказано в повідомленні.

Перший такий транш було переказано в липні 2024 року, другий – у квітні 2025 року. Третій переказ містить кошти, накопичені впродовж першої половини 2025 року.

Ці непередбачені прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України, що триває. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за залишками готівки можуть бути використані для підтримки України, пояснили у Єврокомісії.

90% перших двох траншів було використано для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через Ukraine Facility. Починаючи з цього, третього траншу, 95% коштів буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва з питань позик для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), а 5% – через Європейський фонд миру.

В ЄК уточнили, що ULCM "надає безповоротну підтримку для допомоги Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у межах цього механізму". Загальний обсяг кредитної підтримки в межах цього механізму становить 45 млрд євро.

Крім того, Фонд EPF допомагає Україні задовольняти її невідкладні військові й оборонні потреби.

"Цей крок є частиною незмінного зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – наголосили у Єврокомісії.