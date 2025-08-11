Євросоюз отримав 1,6 млрд євро від заморожених активів РФ. Гроші підуть Україні
Європейський Союз отримав третій переказ на суму 1,6 млрд євро від заморожених активів Центрального банку Росії, що будуть надані на підтримку України. Про це у понеділок повідомила пресслужба Європейської комісії.
"Минулої п'ятниці Європейський Союз отримав 1,6 мільярда євро так званих надлишкових прибутків, отриманих з відсотків за залишками готівкових рахунків від знерухомлених активів Центрального банку Росії, що зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів", – сказано в повідомленні.
Перший такий транш було переказано в липні 2024 року, другий – у квітні 2025 року. Третій переказ містить кошти, накопичені впродовж першої половини 2025 року.
Ці непередбачені прибутки надходять від активів, заморожених відповідно до санкцій ЄС, запроваджених у відповідь на агресію Росії проти України, що триває. Хоча самі активи залишаються заблокованими, відсотки за залишками готівки можуть бути використані для підтримки України, пояснили у Єврокомісії.
90% перших двох траншів було використано для підтримки України через Європейський фонд миру (EPF), а 10% – через Ukraine Facility. Починаючи з цього, третього траншу, 95% коштів буде використано для підтримки України через Механізм співробітництва з питань позик для України (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), а 5% – через Європейський фонд миру.
В ЄК уточнили, що ULCM "надає безповоротну підтримку для допомоги Україні у погашенні кредиту макрофінансової допомоги від ЄС, а також кредитів від двосторонніх кредиторів у межах цього механізму". Загальний обсяг кредитної підтримки в межах цього механізму становить 45 млрд євро.
Крім того, Фонд EPF допомагає Україні задовольняти її невідкладні військові й оборонні потреби.
"Цей крок є частиною незмінного зобов'язання ЄС підтримувати Україну стільки, скільки потрібно", – наголосили у Єврокомісії.
