Евросоюз получил 1,6 млрд евро от замороженных активов РФ. Деньги пойдут Украине
Европейский Союз получил третий перевод на сумму 1,6 млрд евро от замороженных активов Центрального банка России, они будут предоставлены на поддержку Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Европейской комиссии.
"В прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро так называемых избыточных доходов, полученных с процентов по остаткам наличных счетов от обездвиженных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг", – сказано в сообщении.
Первый такой транш был переведен в июле 2024 года, второй – в апреле 2025 года. Третий перевод включает в себя средства, накопленные в течение первой половины 2025 года.
Эти непредвиденные доходы поступают от активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, что были введены в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины. Хотя сами активы остаются заблокированными, проценты по остаткам наличности могут быть использованы для поддержки Украины, пояснили в Еврокомиссии.
90% первых двух траншей было использовано для поддержки Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% – через Ukraine Facility. Начиная с этого, третьего транша, 95% средств будет использовано для поддержки Украины через Механизм сотрудничества по вопросам займов для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), а 5% – через Европейский фонд мира.
В ЕК уточнили, что ULCM "предоставляет безвозвратную поддержку для помощи Украине в погашении кредита макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов в рамках этого механизма". Общий объем кредитной поддержки в рамках этого механизма составляет 45 млрд евро.
Кроме того, Фонд EPF помогает Украине удовлетворять ее неотложные военные и оборонные потребности.
"Этот шаг является частью неизменного обязательства ЕС поддерживать Украину столько, сколько нужно", – отметили в Еврокомиссии.
- 8 августа Совет Европейского Союза одобрил новый транш Ukraine Facility на 3,2 млрд евро. Украина получит меньшую макрофинансовую помощь, чем могла бы, из-за недовыполнения плана реформ.
