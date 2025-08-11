Евросоюз получил 1,6 млрд евро от замороженных активов РФ. Деньги пойдут Украине

Фото: Depositphotos

Европейский Союз получил третий перевод на сумму 1,6 млрд евро от замороженных активов Центрального банка России, они будут предоставлены на поддержку Украины. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Европейской комиссии.

"В прошлую пятницу Европейский Союз получил 1,6 миллиарда евро так называемых избыточных доходов, полученных с процентов по остаткам наличных счетов от обездвиженных активов Центрального банка России, хранящихся в центральных депозитариях ценных бумаг", – сказано в сообщении.

Первый такой транш был переведен в июле 2024 года, второй – в апреле 2025 года. Третий перевод включает в себя средства, накопленные в течение первой половины 2025 года.

Эти непредвиденные доходы поступают от активов, замороженных в соответствии с санкциями ЕС, что были введены в ответ на продолжающуюся агрессию России против Украины. Хотя сами активы остаются заблокированными, проценты по остаткам наличности могут быть использованы для поддержки Украины, пояснили в Еврокомиссии.

90% первых двух траншей было использовано для поддержки Украины через Европейский фонд мира (EPF), а 10% – через Ukraine Facility. Начиная с этого, третьего транша, 95% средств будет использовано для поддержки Украины через Механизм сотрудничества по вопросам займов для Украины (Ukraine Loan Cooperation Mechanism, ULCM), а 5% – через Европейский фонд мира.

В ЕК уточнили, что ULCM "предоставляет безвозвратную поддержку для помощи Украине в погашении кредита макрофинансовой помощи от ЕС, а также кредитов от двусторонних кредиторов в рамках этого механизма". Общий объем кредитной поддержки в рамках этого механизма составляет 45 млрд евро.

Кроме того, Фонд EPF помогает Украине удовлетворять ее неотложные военные и оборонные потребности.

"Этот шаг является частью неизменного обязательства ЕС поддерживать Украину столько, сколько нужно", – отметили в Еврокомиссии.