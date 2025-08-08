Совет ЕС одобрил новый транш Ukraine Facility: сумма – 3,2 млрд евро

Фото: depositphotos.com

Совет Европейского Союза в пятницу, 8 августа, утвердил выплату четвертого платежа Украине в размере около 3,2 миллиарда евро в рамках программы Ukraine Facility. Деньги выделят в ближайшее время в виде безвозвратной помощи и займов, говорится на сайте Совета ЕС.

Деньги направят на первоочередные социальные и гуманитарные расходы государственного бюджета, уточнило Министерство финансов.

Совет пришел к выводу, что Украина удовлетворительно выполнила 13 из 16 реформ, предусмотренных в плане реформ (План Украины) для четвертого транша.

Если бы Украина выполнила все индикаторы, сумма могла бы составить 4,5 млрд евро.

Недополученные деньги не "сгорают", Украина сможет дополучить их, если выполнит три необходимые реформы в следующие 12 месяцев. Речь идет об увеличении штата Высшего антикоррупционного суда, законе о перезапуске АРМА (уже подписан) и законе о создании института префектов.

Принимая решение, Совет ЕС также признал, что Украина продолжает соблюдать и уважать эффективные демократические механизмы, включая многопартийную парламентскую систему и верховенство права, а также гарантировать уважение к правам человека, включая права лиц, принадлежащих к меньшинствам.

Программа Ukraine Facility вступила в силу 1 марта 2024 года. Она предусматривает финансирование до 50 миллиардов евро в форме грантов и займов для поддержки восстановления, реконструкции и модернизации Украины на период с 2024-го до 2027 года. Из этой суммы до 32 миллиардов евро ориентировочно предназначено для поддержки реформ и инвестиций, определенных в Плане Украины.

С момента запуска программы Украина уже получила: 6 миллиардов евро в качестве промежуточного финансирования, 1,89 миллиарда евро в виде предварительного финансирования, три транша по 4,2 миллиарда, 4,1 миллиарда і 3,5 миллиарда евро. Деньги выделяют на квартальной основе.